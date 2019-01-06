PSG'de flaş ayrılık gündemde! İpler kopuyor...
Ocak transfer dönemine hızlı girip 73 milyon dolara Pulisic'i kadrosuna katan ama sezon sonuna kadar Dortmund'da kalmasına izin veren Chelsea, PSG'nin yıldızı için kesenin ağzını bir kez daha açmaya hazırlanıyor!
Dortmund'dan Pulisic'e 73 milyon dolar ödeyen ama genç oyuncunun sezon sonuna kadar Bundesliga'da kalmasına izin veren Chelsea, gol yollarındaki sorunu çözmek için yaklaşık 65 milyon dolar daha gözden çıkardı.
Hedefte PSG'li yıldız var!
Teknik patron Maurizio Sarri, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir basın toplantısında takımın 'gol' sorunu çektiğini açıkça dile getirmişti.
Morata ve Giroud ile aradığını bulamayan İtalyan çalıştırıcı, Hazard'ı bile '9 numara' olarak değerlendirdi.
Sunday Express'in iddiasına göre Chelsea, zaman zaman Neymar ile tartışmaları gündem olan Edinson Cavani için 65 milyon doları gözden çıkarmaya hazırlanıyor.
2013 yazında, 75 milyon dolar karşılığında Napoli'den PSG'ye gelen Uruguaylı forvet, 2018/19 sezonunun geride kalan ilk yarısında 18 resmi maça çıktı ve 13 gole imza attı.
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