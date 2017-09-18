PSG'de büyük kriz! Neymar, Cavani'yi takibi bıraktı...

Öte yandan maçta asıl konuşulan olay ise Cavani, Neymar ve Dani Alves arasında yaşanan gerilimdi.

Kazanılan bir serbest vuruşta Edinson Cavani topu alıp kullanmak istedi, ancak Dani Alves gelerek topu Cavani'nin elinden aldı. Cavani ısrar etti ancak Dani Alves topu vermedi.



Alves topu Neymar'a verdi. Atışı da Neymar kullandı. Üç oyuncu arasında yaşanan bu gerilim maçın geri kalanına da yansıdı. Mbappe'nin kazandırdığı penaltı atışında Cavani yine topu aldı, bu kez Neymar Cavani'nin yanına gelerek topu istedi.

Sinirli olduğu gözlenen Cavani topu vermeyi reddetti. Suratı asılan Neymar olay yerinden uzaklaşırken Cavani penaltıyı kaçırdı.

Öte yandan Mbappe'nin pozisyonunda Morel topu kendi ağlarına attıktan sonra yaşanan gol sevincinde Neymar'ın Cavani'ye soğuk davrandığı gözlendi.

Maç sonunda bir açıklama yapan PSG Teknik direktörü Unai Emery, 'İyi penaltı atan çok oyuncumuz var. Eğer Neymar ve Cavani bu konuda anlaşamazsa devreye ben gireceğim' diye konuştu.



Cavani stattan böyle ayrıldı, Neymar ise Instagram'da Cavani'yi takibi bıraktı.