PSG ve Juventus rekora göz kırpıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPSG ve Juventus rekora göz kırpıyor
GeriFutbol PSG ve Juventus rekora göz kırpıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
16.10.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

PSG ve Juventus rekora göz kırpıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PSG ve Juventus rekora göz kırpıyor

İlk 9 maçını kazanarak Ligue 1 rekorunu kıran PSG ve Serie A'nın ilk 8 haftasında puan bırakmayan Juventus, Avrupa'nın 5 büyük liginde tarihin en iyi sezon başlangıcına doğru ilerliyor.

Fransa Birinci Futbol Ligi'ne (Ligue 1) 9'da 9 ile başlayan Paris Saint-Germain (PSG) ve İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk 8 haftasını kayıpsız geçen Juventus, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki tarihin en iyi sezon başlangıçlarını akıllara getirdi.

Son 6 Ligue 1 sezonunun 5'inde ipi göğüsleyen PSG ve son 7 yılın Serie A şampiyonu Juventus, 2018-19 sezonuna da hızlı bir giriş yaptı.

Sezon öncesi teknik direktörlüğe Thomas Tuchel'i getiren PSG, Neymar, Kylian Mbappe ve Edinson Cavani'den oluşan hücum hattıyla rakiplerini adeta gol yağmuruna tuttu.

PSG, 32 kez fileleri havalandırdığı ilk 9 karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı. Paris ekibi böylece 1936-37 sezonuna ilk 8 maçını kazanarak başlayan Olympique Lillois'ye ait Ligue 1 rekorunu kırdı.

Cristiano Ronaldo'yu Real Madrid'den transfer ederek dikkatleri üstüne çeken Juventus ise ilk 8 haftadaki performansıyla şampiyonluk iştahından bir şey kaybetmediğini gösterdi.

İtalya ligi rekoruna ortak olmaya 2 maç uzaklıktaki siyah-beyazlılar, geçen sezon Napoli'nin yaptığı gibi ilk 8 haftayı kayıpsız geçti.

Rekor Tottenham'da

PSG ve Juventus, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki tarihin en iyi sezon başlangıçları arasına giren bu etkileyici performanslarıyla rekora da göz kırpıyor.

Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezona en iyi başlayan kulüp unvanını, İngiltere ligi 1960-61 sezonundaki ilk 11 karşılaşmasını kazanan Tottenham taşıyor. 42 haftalık sezonu şampiyon tamamlayan Bill Nicholson yönetimindeki Londra ekibi, 12. haftadaki Manchester City beraberliğine kadar tüm maçlarını kazandı.

Serie A tarihinin en iyi sezon başlangıcını, 2013-14 sezonundaki 10 maçlık galibiyet serisiyle Roma gerçekleştirdi. Francesco Totti'nin kaptanlığını yaptığı Roma, 18. haftaya kadar namağlup unvanını korusa da ligi Juventus'un arkasında 2. sırada tamamladı.

Bayern Münih de teknik direktör Pep Guardiola'nın son yılını yaşadığı ve şampiyon olduğu 2015-16 sezonunda, Bundesliga'nın ilk 10 haftasında da sahadan 3 puanla ayrıldı.

İspanya liginde ise 1968-69 sezonuna üst üste 9 galibiyet alarak başlayan Real Madrid'in rekoru hala kırılamadı. Eflatun-beyazlılar, 30 hafta süren sezon sonunda 14. lig şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye'de en iyi başlangıç Fenerbahçe'nin

Sezon başından bu yana sergilediği oyunla şampiyonluktan uzak gözüken Fenerbahçe, Türkiye ligindeki rekorun sahibi.

2009-10 sezonundaki ilk 8 mücadelesini de kazanan sarı-lacivertli takım, kendisine ait 7 karşılaşmalık rekoru geliştirmişti.

Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en iyi sezon başlangıçları şöyle:

Tottenham / Premier Lig / 1960-61 / 11 maç 
Roma / Serie A / 2013-14 / 10 maç 
Bayern Münih / Bundesliga / 2015-16 / 10 maç
Real Madrid / La Liga / 1968-69 / 9 maç 
PSG / Ligue 1 / 2018-19 / 9 maç (seri sürüyor)

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (16.10.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Galatasaray Germani Basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

LeBron James’ten 'koç' Luke Walton açıklaması

Trabzonspor istikrar peşinde

PSG ve Juventus rekora göz kırpıyor