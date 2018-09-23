PSG ve Chelsea'nin 'Pazar' mesaisi! iddaa'da popüler...
Neymar, Hazard, Jorginho ve Buffon 'Pazar' mesaisinde... PSG ve Chelsea'den son gelişmelere, iddaa'da öne çıkan tercihlere göz atalım...
West Ham - Chelsea
- Hafta arası, PAOK deplasmanında sakatlanan Pedro'nun durumu şüpheli. Mateo Kovacic de maç saati netleşecek.
- Yunanistan'a götürülmeyen Eden Hazard ve David Luiz'in ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor.
- İlk 5 hafta sonunda pas denemesi ve isabetli pas kategorilerinde zirve Jorginho'nun oldu. (505 deneme - 461 isabet)
Rennes - PSG
- PSG'de Areola ve Diarra deplasmana götürülmedi. Mbappe ise cezalı.
- Liverpool maçının uzatma anlarından yedikleri golle sezonun ilk yenilgisini tattılar.
- Fransa Ligue 1'de bu sezon oynadıkları 5 maçı da 2+ farkla kazanmayı başardılar. (5 maç - 17 gol)
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