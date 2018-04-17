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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
17.04.2018 - 08:40, Son Güncelleme:

PSG ve Arsenal'den Beşiktaş'a teklif

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PSG ve Arsenal'den Beşiktaş'a teklif

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği başarılı performans ile Avrupa’nın dikkatini çeken ve saygısını kazanan Beşiktaş, sezon başı hazırlık kampı için aranan takım oldu...

Başkan Fikret Orman’ın ve yönetimin projesi doğrultusunda Uzak Doğu’ya açılma planı olan ve bunun başlangıcını geçen sezon Çin’de yapan Siyah-Beyazlılar’ın şampiyon olması halinde yeni sezon için Singapur’dan bir turnuva için davet aldığını Habertürk geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu davetin perde arkasında ise Avrupa’nın dev kulüplerinin olduğu ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ün haberine göre, turnuvaya katılacak olan İngiliz Arsenal ile Fransız devi PSG’nin Beşiktaş’ın da çağrılması için organizasyonu yapan şirketten istekte bulundukları öğrenildi.

TARİHTE SORUN OLABİLİR
Organizasyon şirketinin de birçok kulübü turnuvaya çağırmak için masaya yatırdığı ancak Arsenal ve PSG’nin Beşiktaş’ı istemesinden dolayı başkan Fikret Orman ile irtibata geçip teklif yaptıkları belirtildi. Orman’ın bu davete olumlu yanıt verdiği öğrenilirken şampiyon olunması halinde turnuvaya katılım tarihinde bir sorun olmadığı ancak ligin ikinci ya da daha altta bitirilmesi halinde bu konuda sorun yaşanabileceği ifade edildi.

Maç Sonucu Bahsini Seç

SUKER'DEN 'KARDEŞ KULÜP' TALEBİ
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Kulübü’nü ziyaret eden Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı ve eski futbolcu Davor Suker’in başkan Fikret Orman’a iş birliği çağrısında bulunduğu öğrenildi. Orman ile yemek yiyip stadı gezen Suker’in, Siyah-Beyazlı kulübün Hırvatistan’da bazı kulüplerle kardeş kulüp olmasını ve pilot takım uygulamasının hayata geçirilmesini istediği belirtildi. Kulüp olarak Avrupa’da bir takım almak gibi bir planlarının olduğunu söyleyen Fikret Orman’ın da bu teklife sıcak baktığı yakın zamanda Hırvatistan’a giderek incelemelerde bulunacağı belirtildi. (Habertürk)

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