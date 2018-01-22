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PSG uzatmalarda yıkıldı... Lyon'dan büyük vurgun!

Fransa Ligue 1'de Olympique Lyon, sahasında PSG'yi Memphis Depay'ın 90+4'te attığı golle 2-1 mağlup etti.

Hürriyet Haber
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Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Olympique Lyon sahasında PSG ile karşılaştı. Bu zorlu mücadele izleyenlerin nefeslerini kesti. Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi oldu ve daha dakikalar 2'yi gösterdiğinde Nabil Fekir'in golü ile Lyon maçta 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Tam mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona ermesi beklenirken PSG Kurzawa ile 45'te 1-1'lik eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

DEPAY SAHNEDE
2. yarıda PSG daha moralli başladı ancak 57'de Brezilyalı sağ bek Dani Alves kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan itibaren Lyon taraftarının da desteği arkasına alarak ataklarını arttırdı. Aradığı golü bir türlü bulamayan ev sahibi ekip tam ümitlerini kaybetmişken 90. dakikada Hollandalı Depay takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Alınan bu sonuçla Lyon puanını 48'e yükseltti. PSG ise 56 puanda kaldı.

PSG uzatmalarda yıkıldı... Lyondan büyük vurgun

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