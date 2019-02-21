PSG, Türk futbolcu Metehan Güçlü ile profesyonel sözleşme imzaladı
Fransız ekibi Paris Saing Germain, Türkiye U19 Milli Takımı'nda forma giyen Metehan Güçlü ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
2012 yılında Kylian Mbappe ile birlikte PSG Performans Geliştirme Merkezi'ne giriş yapan Metehean Güçlü, 2016 yılında PSG U17 takımıyla lig şampiyonluğu yaşadı. 21 maçta attığı 25 golle göz doldurdu.
2015/16 sezonunda PSG U19 takımıyla da 2 resmi maça çıktı.
Bu sezon başından beri de PSG Rezerv takımıyla National 2 Ligi'nde boy gösteren Metehan, 16 maçta 11 gol attı ve profesyonel takımla idmanlara çıkacak seviyeye yükseldiğini kanıtladı.
Teknik patron Thomas Tuchel'in ilgisini çeken genç golcü, PSG'nin geçtiğimiz ay Katar'da yaptığı kış kampında, takımın as oyuncularıyla birlikteydi. Şampiyonlar Ligi eleme maçları için verilen listeye adını yazdırdı.
2017 yılından bu yana Paris ekibinin kadrosunda yer alan milli futbolcumuz, takımıyla 2022 yılına kadar sürecek olan profesyonel sözleşmeye imza attı.
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