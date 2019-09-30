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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.09.2019 - 18:24, Son Güncelleme:

Galatasaray'a müjde! Thomas Tuchel basın toplantısında açıkladı

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Galatasaray'a müjde! Thomas Tuchel basın toplantısında açıkladı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Paris Saint Germain'de teknik direktör Thomas Tuchel basın toplantısı düzenledi.

Thomas Tuchel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Cavani'nin herhangi bir ağrısı yok ama hazır değil. Topa vuruşunda, hareketlerinde rahat değil. Onun için bir süre daha sabretmek gerekiyor. Mauro Icardi için bugünkü antrenmana göre hareket edeceğiz. Ne kadar hazır olduğuna bakacağız ve karar vereceğiz''

"Aramızda konuştuk Mbappe'yle, bir yol haritası çizdik. Önümüzde daha yol var, son vuruşlarda daha rahat olması gerekiyor. Her maçın taktiksel anlayışı farklı. Güvenini geri kazanması gerekli, bunun için de gol atmaya ihtiyacı var."

''Herkes bana Galatasaray'ın stat atmosferinin inanılmaz olduğunu söyledi. Büyük bir kulübe karşı oynuyoruz. Bizim amacımız böyle bir atmosferde kalitemizi kanıtlamak''

''Her maç farklıdır. Galatasaray maçının zor olacağını düşünüyoruz. Real Madrid'i 3-0 yendik ama o maç geride kaldı. Ayrıca bu maçta evimizde değiliz, misafir takımız. Tekrar kendimizi ispatlayarak iyi bir takım olduğumuzu göstermemiz gerekiyor.''

Falcao'yu tehlike olarak görüyor musunuz?

"Galatasaray'da sadece Falcao yok. Çok fazla tecrübeli, tehlikeli oyuncular var. Babel var mesela... Falcao'yu yakından tanıyoruz, oyuncularımız da tanıyor. Özel bir önlem almayacağız."

''Forvet hattımız için geçmiş maçlarda bir çözüm bulduk, Galatasaray'a karşı da buluruz. Belki iki forvet çıkarız. Son antrenmandan sonra karar vereceğiz ama illa bir çözüm buluruz.''

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