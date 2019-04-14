PSG, Real Madrid ve Barcelona, Kubo için savaşıyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPSG, Real Madrid ve Barcelona, Kubo için savaşıyor!
GeriFutbol PSG, Real Madrid ve Barcelona, Kubo için savaşıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Foto: AP
14.04.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

PSG, Real Madrid ve Barcelona, Kubo için savaşıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PSG, Real Madrid ve Barcelona, Kubo için savaşıyor!

"Japon Messi" lakaplı Takefusa Kubo için İspanya'nın iki dev kulübü, Real Madrid ile Barcelona'nın yanı sıra, Fransız PSG kıyasıya bir savaşa girmiş durumda! İşte detaylar...

Barcelona'nın daha 13 yaşındayken keşfettiği Takefusa Kubo, La Masia'da bir süre boy gösterdikten sonra "Japon Messi" diye de anılmaya başlamıştı.

FIFA'nın transfer yasağı sebebiyle Japonya'ya, FC Tokyo'ya dönmek zorunda kalan Kubo, 4 Haziran'da 18 yaşını doldurmuş olacak ve Real Madrid ile Barcelona arasında kıyasıya bir savaşı başlatacağa benziyor...

Mundo Deportivo'nun haberine göre, İspanyol devleriyle rekabete PSG de girecek ama Kubo'nun gönülden bağı olan Barcelona'yı tercih edeceği yazıldı.

Yine de, devreye Real Madrid ve PSG'nin girmesiyle piyasanın iyice kızıştığı ve 2001 doğumlu Kubo'nun nasıl bir karar vereceğinin henüz netleşmediği belirtildi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

PSG, Real Madrid ve Barcelona, Kubo için savaşıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

PSG, Real Madrid ve Barcelona, Kubo için savaşıyor!

Bomba iddia! Lucescu Beşiktaş'ta...

Salih Uçan'dan çarpıcı sözler!

Hamilton'dan tarihi zafer! 1000'inci yarış...