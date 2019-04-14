PSG, Real Madrid ve Barcelona, Kubo için savaşıyor!
"Japon Messi" lakaplı Takefusa Kubo için İspanya'nın iki dev kulübü, Real Madrid ile Barcelona'nın yanı sıra, Fransız PSG kıyasıya bir savaşa girmiş durumda! İşte detaylar...
Barcelona'nın daha 13 yaşındayken keşfettiği Takefusa Kubo, La Masia'da bir süre boy gösterdikten sonra "Japon Messi" diye de anılmaya başlamıştı.
FIFA'nın transfer yasağı sebebiyle Japonya'ya, FC Tokyo'ya dönmek zorunda kalan Kubo, 4 Haziran'da 18 yaşını doldurmuş olacak ve Real Madrid ile Barcelona arasında kıyasıya bir savaşı başlatacağa benziyor...
Mundo Deportivo'nun haberine göre, İspanyol devleriyle rekabete PSG de girecek ama Kubo'nun gönülden bağı olan Barcelona'yı tercih edeceği yazıldı.
Yine de, devreye Real Madrid ve PSG'nin girmesiyle piyasanın iyice kızıştığı ve 2001 doğumlu Kubo'nun nasıl bir karar vereceğinin henüz netleşmediği belirtildi.
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