"PSG - Real Madrid" maçına CANLI BAHİS fırsatı! Maç öncesi öne çıkan ise...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri"PSG - Real Madrid" maçına CANLI BAHİS fırsatı! Maç öncesi öne çıkan ise...
GeriFutbol "PSG - Real Madrid" maçına CANLI BAHİS fırsatı! Maç öncesi öne çıkan ise...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
18.09.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

"PSG - Real Madrid" maçına CANLI BAHİS fırsatı! Maç öncesi öne çıkan ise...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"PSG - Real Madrid" maçına CANLI BAHİS fırsatı! Maç öncesi öne çıkan ise...

Şampiyonlar Ligi’nin gediklilerinden Paris Saint Germain ile Real Madrid, A Grubu mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu maça Misli.com üzerinden canlı bahis de oynanabilecek.

PSG - REAL MADRID

Fransa Ligi’ni uzun zamandır domine eden ancak bu başarıyı bir türlü Şampiyonlar Ligi’ne taşıyamayan Paris Saint Germain, bu sezon önceki yılların aksine daha sessiz.

Transferde kadrosunu büyük ölçüde koruyan ve son gün Icardi’yi alan Fransız ekibi belki de Avrupa’nın en tehlikeli ileri ucunu kurdu fakat Real Madrid karşısında Neymar, Mbappe ve Cavani’den yoksunlar.

Genellikle grup aşamasında sıkıntı yaşamayan ev sahibi üst turlarda ise birbirinden dramatik tecrübeler yaşayarak kupaya her defasında veda etti.

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu denildiğinde akla gelen ilk takım olan Real Madrid ise Ronaldo gittiğinden beri tatsız.

Hayal kırıklığıyla dolu bir sezonu geride bıraktılar ve uzun bir aradan sonra Devler Ligi’nde de başarısız oldular.

Yeni sezona Zidane yönetiminde giren Eflatun-beyazlılar transferde Eden Hazard’ı alarak Avrupa’da ses getirdi.

Öte yandan Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy ve Rodrygo gibi pahalı transferler de yaptılar; ama bu takviyeler alışılmış Real Madrid transfer sezonlarının gerisinde kaldı eleştirileri var.

Lige de çok güçlü bir başlangıç yaptıklarını söyleyemeyiz. Konuk ekipte de tıpkı rakibindeki gibi önemli eksikler var.

Kaptan Sergio Ramos’un yanı sıra bir diğer savunmacı Nacho da cezalı. Marcelo, Luka Modric, Isco, Marco Asensio ve Federico Valverde ise sakat.

Eflatun-beyazlılarda tüm yük Karim Benzema, James Rodriguez ve Gareth Bale’in üzerinde olacak gibi görünüyor.

PSG - Real Madrid maçına CANLI BAHİS fırsatı Maç öncesi öne çıkan ise...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- PSG’nin son 23 Şampiyonlar Ligi maçının 21'i 2.5 ÜST bitti.

- Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 34 maçının 31’i 2.5 ÜST bitti.

- PSG, Avrupa Kupaları'nda evinde oynadığı son 51 maçta sadece 3 kez kaybetti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Heyecan dolu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyeleri ağırlıklı olarak Paris Saint Germain ve gol bahislerini tercih etmiş durumda.

Gollerde daha çok 2.5 ve 3.5 gol üzerine yoğunlaşan üyeler, ayrıca "ev sahibi galibiyeti + üst" seçeneğine de ilgi göstermiş durumda.

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Üst açısından ideal bir maç. Ramos, Marcelo, Nacho gibi kritik savunma eksikleri, Modric gibi orta alan maestrosu da yokken PSG galibiyeti ile 2.5 Üst iyi bir oran olur.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Real Madrid'li Casemiro, PSG'nin umutlarını böyle bitirmişti! Hatırlayalım...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
TFF 1. Lig'de 4 haftada 5 teknik adam görevinden ayrıldı
Yağmur Aşık için yasak aşk iddiası! Emre Aşık...
TFF 1. Lig'de 5. hafta hakemleri belli oldu
"PSG - Real Madrid" maçına CANLI BAHİS fırsatı! Maç öncesi öne çıkan ise...