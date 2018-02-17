PSG önce yedi, sonra sahadan sildi!
Fransa Ligi’nin 26.haftasında Paris Saint Germain sahasında Strasbourg’u konuk etti. Parc des Princes’de oynanan mücadelede gülen taraf 5-2’lik skorla ev sahibi takım oldu.
Karşılaşmada PSG’ye galibiyeti getiren golleri 10.dakikada Julian Draxler, 21.dakikada Neymar, 22.dakikada Angel Di Maria, 73 ve 79.dakikalarda ise Edinson Cavani’den geldi.
PSG’de Neymar, son atılan golde Cavani’ye asist yaptı ve maçı 1 gol 1 asistle noktaladı. Strasbourg'un gollerini ise 6.dakikada Ahoulou ile 67.dakikada Bahoken attı.
Alınan bu sonucun ardından Paris Saint Germain 68 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Strasbourg ise 30 puanda kaldı. (Ajansspor)
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