PSG Monaco maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 10 maçtır galibiyet yüzü görmedi!

PSG Monaco maçı Fransa Ligi'ndeki futbol heyecanını ekranlara getirecek. 2 maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan PSG, bu maçı kazanması halinde ikinci sıradaki Marsilya ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkaracak. Monaco'nun galibiyet elde etmesi ise 5 sıra yükselerek 4'üncü sıraya yerleşmesi anlamına gelecek. Peki, PSG Monaco maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

PSG MONACO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa Ligi 20. Hafta karşılaşması kapsamında PSG, Monaco ile karşı karşıya gelecek. 12 Ocak Pazar günü saat 23.00'da oynanacak olan mücadele BeinSport HD 4 kanalından canlı izlenebilecek.

ROMA'DAN MERT ÇETİN TRANSFERİ DUYURUSU

Serie A ekiplerinden Roma’nın transfer duyurularında verdiği kayıp ilanlarından biri daha olumlu sonuçlandı.

Milli futbolcu Mert Çetin'in transferiyle beraber verilen ilandaki 15 yaşındaki kayıp çocuğun bulunduğu duyuruldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çetin, "Kayıp çocukların bulunmasında payım olduğu için çok mutluyum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara sahip çıkalım. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bütün kulüplere örnek bir davranışta bulunan AS Roma kulübüme de teşekkür ederim" dedi.