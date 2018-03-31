PSG Monaco maçı hangi kanalda saat kaçta?
PSG Monaco maçı ile 31 Mart akşamı futbol resitali sürüyor. Fransa Lig Kupası final mücadelesine kadar yükselen Monaco ve Paris Saint Germain (PSG), bu akşam lig kupasının sahibini belirleyecek. Peki, PSG Monaco maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadelenin yayınlanacağı kanal bilgisi ve öncesinde bazı detaylar
PSG Monaco maçı, Fransa Lig Kupası finalinde en büyüğü belirleyecek. Her iki takım taraftarlarının da odaklandığı odaklandığı PSG Monaco maçı, Türkiye'den de naklen takip edilecek. Peki, PSG Monaco maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadeleyi izlemek isteyen vatandaşlar için detaylı bilgier
PSG MONACO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fransa Lig Kupası Finali kapsamında PSG, Monaco'yu ağırlayacak. 31 Mart Cumartesi günü saat 22.05'te izlenebilecek olan mücadele, Beinsports 3 kanalından canlı takip edilebilecek.
Rakibi karşısında son 10 maçta 6 galibiyeti bulunan PSG, iki maçtan ise beraberlikle ayrıldı.
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