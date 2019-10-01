PSG maçı öncesi Galatasaray'a Mbappe müjdesi!
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Paris Saint-Germain'de yıldız futbolcu Kylian Mbappe'nin mücadeleye yedek başlayacağı belirtildi.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Paris Saint Germain karşılaşması öncesi Fransız basını, PSG'nin ilk 11'ini açıkladı.
Fransa'dan Le Parisien ve RMC, Paris Saint-Germain'in Galatasaray 11'ini açıklarken yıldız futbolcu Kylian Mbappe'nin karşılaşmaya yedek başlayacağını duyurdu.
Fransız kaynaklarına göre PSG'nin Galatasaray 11'i şu şekilde;
Navas , Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Verratti, Sarabia, Di Maria, Icardi
PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Neymar ve Cavani'nin yokluğunda ''Galatasaray maçı öncesi 9 numara bulma sıkıntısı yaşıyoruz. Mbappe ve Icardi için son antrenmandan sonra karar vereceğim.'' sözlerini kullanmıştı.
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