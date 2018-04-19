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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
19.04.2018 - 11:17, Son Güncelleme:

PSG kupalara ambargo koydu!

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PSG kupalara ambargo koydu!

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) sezonun bitimine beş hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain (PSG), ülke içindeki organizasyonlarda kupalara ambargo koydu.

Katarlı iş adamı Nasır el-Halifi'nin kulübü satın almasının ardından dünya futbolunun önemli yıldızlarıyla kadrosunu güçlendiren başkent temsilcisi, Avrupa kulvarında istediği başarıları henüz yakalayamasa da Fransa'da verilen son 19 kupanın 17'sini müzesine götürmeyi başardı.

Ligde bu sezon sahasında oynadığı 17 maçta hiç puan kaybetmeyen, Avrupa'nın 5 büyük liginde 100 gol barajını aşan ilk kulüp olan PSG, başarılı performansını şampiyonlukla taçlandırdı.

PSG, 1985-86, 1993-94, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 sezonlarından sonra Ligue 1'deki 7. şampiyonluğuna imza attı.
2013-14 sezonundan bu yana biri ligde olmak üzere iki kez kupa turu atamayan başkent ekibi, 2016-17 sezonunda Ligue 1'i Monaco'nun 8 puan gerisinde ikinci tamamlamıştı.

İKİNCİ FİRE FRANSA KUPASI'NDA

Paris Saint-Germain, son 19 kupadaki ikinci hayal kırıklığını 2013-14 sezonunda Fransa Kupası'nda yaşadı.
Eski teknik direktörü Laurent Blanc yönetiminde o sezon sahasındaki ilk yenilgisini 2-1'lik skorla Montpellier'e karşı alan PSG, Fransa Kupası'na 10. turda veda etti.

2013-14 sezonunda Fransa Kupası'nı Rennes'i 2-0 yenen Guingamp kazandı.
Fransa Kupası'nı 2014-15, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste kazanan başkent ekibi, bu sezon da yarı finalde Caen'i 3-1 yenerek bir kez daha adını finale yazdırdı.

Finalde üçüncü lig takımlarından Les Herbiers ile eşleşen PSG, mayıs ayında rakibini mağlup etmesi halinde son 5 sezondaki 18. kupasını havaya kaldıracak.

LİG KUPASI VE SÜPER KUPA'DA RAKİPSİZ


Fransız ekibi, 2013-14 sezonundan itibaren mücadele ettiği Lig Kupası ve Süper Kupa'da art arda kupa zaferleri yaşadı.
Paris Saint-Germain, son ikisi Monaco'ya karşı olmak üzere 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında Lig Kupası'nı müzesine götürdü.
Başkent temsilcisi, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında da lig şampiyonu ile Fransa Kupası'nı kazanan takımların karşılaştığı Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.

AVRUPA'DA İVME DÜŞTÜ

Paris Saint-Germain, ülke içindeki kupa başarılarının aksine Avrupa'da ivme kaybetti.
19 kupanın 17'sini kazandığı son 5 sezona bakıldığında, 2013-14'ten itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste çeyrek final oynayan Fransız ekibi, son iki yıldır ise İspanyol takımlarına son 16 turunda eleniyor.

Çeyrek final oynadığı 2013-14 sezonunda Chelsea, 2014-15 sezonunda Barcelona, 2015-16 sezonunda ise Manchester City'yi geçemeyen PSG, geçen sezon Katalan ekibi Barcelona'ya, bu sezon da Real Madrid'e son 16 turunda üstünlük sağlayamadı.

TRANSFERE BÜYÜK BÜTÇE AYIRDI

Ülke içindeki kupalara ambargo koyan, Avrupa'da final oynamak isteyen PSG, kulübün yeni sahipleriyle birlikte transferde ses getiren transferlere imza attı.
Barcelona'ya sezon başında Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar için 222 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Fransız ekibi, böylece bir futbolcuya verilen en yüksek bonservis rekorunu kırdı.

PSG ayrıca, Monaco'nun genç yıldızı Kylian Mbappe'yi ise 180 milyon avro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Bu iki önemli futbolcudan önce de Paris ekibi halihazırda kadrosunda bulunan, Edinson Cavani (64,5 milyon avro), Angel Di Maria (63 milyon avro), Thiago Silva ile Javier Pastore (42'şer milyon avro), Julian Draxler (40 milyon avro) ve Marquinhos (31.4 milyon avro) gibi bonservis bedeli yüksek oyuncuları transfer etmişti.

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