PSG kupada finale adını yazdırdı!
Fransa Kupası'nda Caen'i 3-1 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), finalde üçüncü lig takımı Les Herbiers'nin rakibi oldu.
Michel d'Ornano Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasında PSG, 25 ve 81. dakikalarda Kylian Mbappe, 90 5. dakikada Christopher Nkunku'nun golleriyle galibiyete ulaştı.
Caen'in tek golünü 43. dakikada Ismael Diomande kaydetti. Bu arada Diomande, 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Rakibini 3-1 mağlup eden PSG, finale yükselen taraf oldu. PSG'nin üçüncü lig ekibi Les Herbiers ile karşılaşacağı Fransa Kupası finali, 8 Mayıs'ta Stade de France'ta oynanacak.
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