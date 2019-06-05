PSG, Gianluigi Buffon'a veda etti
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen efsane kaleci Gianluigi Buffon, takımla yollarını ayırdı.
Kariyerinde sadece Parma, Juventus ve Paris Saint Germain formaları giyen 41 yaşındaki tecrübeli yıldız, 2018-19 sezonunda transfer olduğu Fransız ekibinde toplam 25 maçta oynadı.
Deneyimli kaleci ilk yaptığı açıklamada, "Paris Saint Germain sözleşme yenilemeyi önerdi; ancak kabul etmedim. Yeni bir deneyim arzusuyla ayrılık kararı aldım." ifadelerini kullandı.
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