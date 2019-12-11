PSG Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam hangi kanalda ve saat kaçta? İşte maçın istatistik bilgileri

UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek için bir kez daha mücadele edecek olan Galatasaray, Paris temsilcisi PSG karşısında forma terletecek. Daha önceki karşılaşmalarda kendi sahasında Galatasaray'la Avrupa kupalarında oynadığı iki maçı da kazanan Paris Saint-Germain'in kadrosu belli oldu. Devler Ligi'nde mücadele eden sarı kırmızılılar ise, UEFA yolunda son şansını deneyecek. İşte, PSG Galatasaray maçı ile ilgili tüm ayrıntıları.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PSG GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Paris Saint-Germain(PSG) Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Paris Saint Germain, Galatasaray kadrosunu açıkladı. Paris temsilcisinde 10 futbolcu kadroya alınmadı.

Neymar, Mbappe ve Cavani gibi önemli hücum silahları kadroya alınırken, Angel Di Maria, Thomas Meunier ve Idrissa Gueye ve Presnel Kimpembe gibi gibi as takıma yakın isimler sakatlıkları gerekçesiyle kadroya alınmadılar.

PSG KADROSU AÇIKLANDI

PSG Galatasaray karşısına şu kadro ile çıkacak:

BERNAT Juan

CAVANI Edinson

CHOUPO-MOTING Eric-Maxim

DIALLO Abdou

DRAXLER Julian

ICARDI Mauro

INNOCENT Garissone

KEHRER Thilo

KOUASSI Tanguy

KURZAWA Layvin

MARQUINHOS

MBAPPE Kylian

NAVAS Keylor

NEYMAR JR

PAREDES Leandro

RICO Sergio

SARABIA Pablo

THIAGO SILVA

VERRATTI Marco

Eksikler

AOUCHICHE Adil

BAKKER Mitchel

BULKA Marcin

DAGBA Colin

DI MARIA Angel

GUEYE Idrissa

HERRERA Ander

KIMPEMBE Presnel

MBE SOH Loïc

MEUNIER Thomas

Galatasaray'ın maç kadrosu henüz açıklanmazken, muhtemel 11'in şu şekilde olması bekleniyor;

Muslera, Şener, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor.

Club Brugge'den PSG-Galatasaray maçı için mesaj

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Club Brugge'da Belçikalı kaleci Simon Mignolet, Real Madrid ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

"PSG-GALATASARAY MAÇIYLA İLGİLENMEYECEĞİZ"

Real Madrid'i mağlup etmeleri halinde PSG-Galatasaray maçının sonucunun önemsiz olduğuna vurgu yapan Mignolet, "UEFA Avrupa Ligi'nde olmak istiyoruz ve bunun için savaşacağız. PSG-Galatasaray maçıyla ilgilenmeyeceğiz. Real Madrid'in güçlü olduğunu biliyoruz ancak Madrid'de neler yapabileceğimizi ispatladık. Aynısını evimizde de yapabiliriz" dedi.

"SAHADA HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Simon Mignolet sözlerini "İkincilik için yarışmamak hayal kırıklığı yaratıyor ama genel olarak iyi bir sezon geçiriyoruz. Avrupa'da devam etmek için sahada her şeyi yapacağız" ifadeleriyle tamamladı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor.

Müzede 2 Avrupa kupası

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.

Avrupa'da önemli başarılar

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli idaresinde aldığı başarılı sonuçlarla “Avrupa Fatihi” unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.

Organizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmesinin ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı da galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Kurayla 1 kez elendi, 1 kez tur atladı

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumlarında geçmişte uygulanan “kura çekme” yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip, evindeki maçı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelip, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş maçının normal süresini ise aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf olan Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

Fransız takımlarıyla 19. maç

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında Fransa ekipleriyle 19. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Fransa temsilcileriyle yaptığı 18 maçta 6 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, bu ülke takımlarıyla oynadığı 4 maç ise beraberlikle tamamlandı. Fransız ekiplerine 19 gol atan Galatasaray, kalesinde 29 gol gördü. Galatasaray, bu akşamki rakibi PSG ile daha önce oynadığı 5 karşılaşmada ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

GALATASARAY NASIL UEFA'YA GİDER?

A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan Galatasaray, 2 puanla son sırada yer alıyor. Bu kötü tabloya rağmen sarı kırmızılıların UEFA şansı bitmiş değil. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor.

Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi. Bu durum temsilcimiz için avantaj teşkil ediyor.