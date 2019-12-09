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Futbol
09.12.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

PSG-Galatasaray maçının İddaa oranları belli oldu!

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PSG-Galatasaray maçının İddaa oranları belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile oynayacağı maçın oranları açıklandı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak PSG-Galatasaray maçının oranları resmen duyuruldu.

PSG'nin galibiyetinin oranı 1.10 olarak açıklandı. Beraberlik ise 4.50'den oynanıyor. Galatasaray'ın galibiyet oranı ise 8.25 oldu.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ilk maçı Fransız ekibi 1-0 kazanmıştı.


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