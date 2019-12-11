PSG, Galatasaray karşısına en güçlü kadrosuyla çıkıyor
Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Paris Saint Germain, Galatasaray karşısına güçlü kadrosuyla çıkmayı planlıyor. Paris temsilcisinin sarı-kırmızılı temsilcimiz karşısında yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkması beklenmiyor.
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Galatasaray karşısında oyunlarını geliştireceklerini dile getiren PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in Kylian Mbappe ve Neymar gibi dünya yıldızlarını ilk 11'de sahaya süreceği ifade ediliyor.
Neymar ve Mbappe olmaksızın kalite olarak eksik kaldılarını dile getiren Alman teknik adam, "Galatasaray karşısında oyunumuzu bir adım daha geliştirmeyi bekliyorum. Takım olarak oynamak zorundayız. Kazanmak istiyorsak, bu çok önemli" diye konuştu.
Sakatlıktan sonra toplarlanma evresine giren Edinson Cavani'ye az da olsa süre vermeyi düşündüğünü söyleyen Tuchel, "Mümkün olursa ona birkaç dakika süre vereceğim. Toparlanmaya ihtiyacı var" ifadelrini kullandı.
PSG muhtemel 11'i: Navas; Dagba, Diallo, Silva, Kurzawa; Marquinhos, Paredes, Draxler; Di Maria, Neymar, Mbappe
Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera; Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo; Nzonzi; Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram; Falcao
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