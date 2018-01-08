PSG farkla kazandı!

Rennes 1 - 6 Paris Saint Germain

9' 0 - 1 Kylian Mbappe

17' 0 - 2 Neymar

24' 0 - 3 Angel Di Maria

43' 0 - 4 Neymar

66' 1 - 4 Benjamin Bourigeaud (Penaltı)

74' 1 - 5 Angel Di Maria

75' 1 - 6 Kylian Mbappe

Maça hızlı başlayan PSG, genç yıldızı Mbappe ile 9. dakikada 1-0 öne geçti. Brezilyalı yıldız Neymar ile 17. dakikada farkı 2'ye çıkaran Başkent ekibi, 24. dakikada Arjantinli oyuncusu Di Maria ile 3-0'ı yakaladı. 43. dakikada bir kez daha sahne alan Neymar, maçtaki ikinci golüne imza atarken; ilk yarıdan işi bitiren PSG, soyunma odasına 4-0'lık üstünlükle gitti.

Ev sahibi Rennes, 66. dakikada Bourigeaud'un penaltısıyla farkı 3'e indirirken, PSG gollerine devam etti. 74. dakikada Di Maria'nın golü skoru 5-1'e getirirken, bir dakika sonra Mbappe farkı 5'e yükseltti.

Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmadı ve PSG, rakibini 6-1 yendi. Uruguaylı golcüsü Cavani'nin kadroda yer almadığı mücadeleyi farklı kazanan Paris Saint Germain, 4. tura yükseldi. (Ajansspor)