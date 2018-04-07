PSG deplasmanda yara aldı!
Fransa Ligue 1'in 32. haftasında PSG, Saint Etienne'e konuk oldu. Karşılaşma eşitlikle sona erince puanlar paylaşıldı.
Neymar'dan yoksun PSG, Saint Etienne maçından 3 puanla ayrılması durumunda ligde şampiyonluğunu ilan etme fırsatına sahipti. Ancak Paris temsilcisi sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılarak bu ihtimali gelecek haftaya bıraktı. Ev sahibi ekip, Remy Cabella'nın 17. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 41. dakikasında PSG'de Kimpembe ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Maçta dakikalar 90'ı gösterdiğinde ev sahibi ekip için talihsiz bir an yaşandı. Saint Etienne'li futbolcu Mathieu Debuchy kendi kalesine attığı golle skoru 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.
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