PSG Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
PSG Club Brugge maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde iki ekip karşı karşıya gelecek. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki PSG Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
PSG'nin, Club Brugge ile Avrupa turnuvalarında oynadığı ilk maç bu sezon üçüncü haftada oynandı ve Fransız ekbi sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde en son Kasım 2018'de bir Fransız takımına karşı deplasmanda mücadele etmiş, o maçta sahadan turnuva tarihindeki en farklı galibiyeti ile ayrılmıştı.
PSG, Şampiyonlar Ligi'nde Aralık 2004'teki CSKA Moskova maçından bu yana evinde grup maçı kaybetmiyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son 17 maçının sadece birini kazanabilen Club Brugge, tek galibiyetini geçen sezon Monaco deplasmanında elde etmişti.
PSG Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
PSG Club Brugge maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftada Brugge karşısında yedekten oyuna girip hat-trick yapan PSG forveti Kylian Mbappe, turnuva tarihinde bunu başaran dördüncü oyuncu oldu. Mbappe, Belçika takımlarına karşı forma giydiği üç maçta dört gol atıp üç asist yaparken, sahada kaldığı her 28 dakikada bir gol katkısı verdi.
Şampiyonlar Ligi'nde dış sahada üç maçtır yenilmeyen ve bu maçlarda altı gol atan Club Brugge, bundan önceki 12 deplasman maçında daha az gol kaydetmişti.
Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü kez ilk üç grup maçını kazanan PSG, daha önceki üç sezonda da grubunu lider tamamlamıştı. Club Brugge takımının Şampiyonlar Ligi'nde kaydettiği son iki deplasman golünün sahibi olan Emmanuel Dennis, takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda üç gole ulaşan ilk oyuncu olabilir.
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