PSG Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriPSG Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
GeriSpor PSG Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
06.11.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

PSG Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PSG Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

PSG Club Brugge maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde iki ekip karşı karşıya gelecek. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki PSG Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

PSG'nin, Club Brugge ile Avrupa turnuvalarında oynadığı ilk maç bu sezon üçüncü haftada oynandı ve Fransız ekbi sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde en son Kasım 2018'de bir Fransız takımına karşı deplasmanda mücadele etmiş, o maçta sahadan turnuva tarihindeki en farklı galibiyeti ile ayrılmıştı.

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde Aralık 2004'teki CSKA Moskova maçından bu yana evinde grup maçı kaybetmiyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son 17 maçının sadece birini kazanabilen Club Brugge, tek galibiyetini geçen sezon Monaco deplasmanında elde etmişti.

PSG Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

PSG Club Brugge maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftada Brugge karşısında yedekten oyuna girip hat-trick yapan PSG forveti Kylian Mbappe, turnuva tarihinde bunu başaran dördüncü oyuncu oldu. Mbappe, Belçika takımlarına karşı forma giydiği üç maçta dört gol atıp üç asist yaparken, sahada kaldığı her 28 dakikada bir gol katkısı verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde dış sahada üç maçtır yenilmeyen ve bu maçlarda altı gol atan Club Brugge, bundan önceki 12 deplasman maçında daha az gol kaydetmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü kez ilk üç grup maçını kazanan PSG, daha önceki üç sezonda da grubunu lider tamamlamıştı. Club Brugge takımının Şampiyonlar Ligi'nde kaydettiği son iki deplasman golünün sahibi olan Emmanuel Dennis, takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda üç gole ulaşan ilk oyuncu olabilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle