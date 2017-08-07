PSG ÇILDIRDI: 100 MİLYON EURO!

Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı Neymar’ı 222 milyon Euro’ya transfer ederek, bonservis rekoru kıran Fransız devi PSG’nin, şimdi bir rekor kırmaya daha hazırlandığı öne sürüldü.

Portekiz’in yüksek tirajlı gazetelerinden A Bola, Paris temsilcisinin, İspanyol ekibi Atletico Madrid’in Slovenyalı file bekçisi Jan Oblak’ın 100 milyon Euro’luk (416 milyon TL) serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğunu iddia etti. Fransız ekibinin teknik direktörü Unai Emery, kalesini güvenilir bir isme teslim etmek isterken, yönetime de bu konuda mesaj gönderdi.

En pahalı kaleci olacak

Transfer gerçekleştiği takdirde Atletico Madrid’in Sloven kalecisi, Gianliugi Buffon’u geçerek, futbol tarihinin en pahalı kalecisi olacak. Bu durumda Neymar ile transfer rekoru kıran PSG, bir kaleci için de en fazla bonservis bedeli ödeyen takım olarak tarihe geçecek.