PSG Avrupa'da istediğini bulamadı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriPSG Avrupa'da istediğini bulamadı!
Futbol PSG Avrupa'da istediğini bulamadı!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Rıza Çalımbay ile iki farklı Trabzonspor!

Futbol
aa-spor
07.03.2018 - 11:49, Son Güncelleme:

PSG Avrupa'da istediğini bulamadı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), yaptığı yatırımlara rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediğini bulamadı.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 4-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Barcelona'ya 6-1 yenilerek hayal kırıklığı yaşatan PSG, bu sene de aynı turda Real Madrid'e elendi.

Sezona Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk parolasıyla başlayan başkent ekibi, bitimine 10 hafta kalan Ligue 1'de ise Monaco'nun önünde 14 puan farkla rakipsiz konumda bulunuyor.

PSG, İKİ SEZONDUR SON 16 TURUNDA TAKILIYOR

Katarlı iş adamı Nasır El-Halifi'nin sahibi olduğu Fransız ekibi Paris Saint-Germain, geçen sezon olduğu gibi bu sene de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanya'nın Real Madrid takımıyla eşleşen PSG, ilk maçta deplasmanda eflatun-beyazlı ekibe 3-1 mağlup oldu.
Rövanşta sakatlığı bulunan yıldız futbolcusu Neymar'ın eksikliğini hisseden Fransa temsilcisi, Real Madrid'e bu maçta da 2-1 yenilerek, turnuvadan elenmekten kurtulamadı.

PSG, geçen sezon da 4-0 yendiği ilk maçın rövanşında deplasmanda bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'ya 6-1 yenilerek son 16 turunu geçememişti.
İki sezondur son 16 turunu geçemeyen PSG, önceki 4 sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste çeyrek final oynamıştı.

TRANSFERE BÜYÜK HARCAMA AVRUPA'DA BAŞARI GETİRMEDİ

Sezona Barcelona'dan Brezilyalı futbolcu Neymar'ı ve Monaco'dan Fransız oyuncu Kylian Mbappe'yi kadrosuna katarak başlayan PSG, Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşamadı.

Barcelona'ya Neymar için 222 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Fransız ekibi, böylece bir futbolcuya verilen en yüksek bonservis bedeli rekorunu kırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen PSG ayrıca, Monaco'nun genç yıldızı Mbappe'yi ise 180 milyon avro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Bu iki önemli futbolcudan önce de Paris ekibi halihazırda kadrosunda bulunan, Edinson Cavani (64,5 milyon avro), Angel Di Maria (63 milyon avro), Thiago Silva ile Javier Pastore (42'şer milyon avro), Julian Draxler (40 milyon avro) ve Marquinhos (31.4 milyon avro) gibi bonservis bedeli yüksek oyuncuları transfer etmişti.
Neymar'ın, Real Madrid ile oynanan rövanş maçında forma giyememesinin PSG'yi etkilediği de gözlerden kaçmadı.

KENDİ LİGİNDE RAKİPSİZ

Geçen sezon şampiyonluğu Monaco'ya kaptıran PSG, bu yıl farklı bir şekilde zirvede yer alıyor.
Ligue 1'in bitimine 10 hafta kala başkent temsilcisi 74 puanla lider konumda yer alırken, en yakın rakibi Monaco'nun ise 60 puanı bulunuyor.
PSG, Fransa Kupası'nda yarı finale yükselirken, Lig Kupası'nda ise adını finale yazdırmayı başardı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

G.Saray artık futbolcunun vergisini ödemeyecek

Anthony Joshua Joseph Parker maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

NTV Spor'un kapanacağı tarih açıklandı

G.Saray'da sürpriz başkan adayı! Resmen açıkladılar