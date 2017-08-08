PSG abarttı! Neymar'dan sonra Jan Oblak’a da 100 milyon Euro…

2013-2014 sezonu sonunda Benfica’dan 16 Milyon Euro’ya Madrid temsilcisinin yolunu tutan Jan Oblak, Fransa ekibinin radarına girdi.
Marca’da yer alan habere göre; 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sloven kalecinin Paris Saint Germain, sözleşmesinde 100 milyon Euro’ya serbest kalır maddesini kullanarak kadrosuna katmayı düşünüyor.
Daha önce 222 Milyon Euro karşılığında Barcelona’dan Brezilya’lı Neymar’ı kadrosuna katarak yüzyılın transferini gerçekleştirmişti.
Atletico’nun 2018 Ocak ayına kadar transfer yasağı olması Oblak’ın takımda kalmasını güçlendiriyor. Bu transfer gerçekleşirse en pahalı kaleci olarak tarihe geçecek. (Sözcü)