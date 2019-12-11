PSG 5-0 Galatasaray (Maç Özeti)

Alınan bu sonucun ardından Paris Saint Germain 16 puanla namağlup olarak bir üst tura yükselirken, Galatasaray ile -13 averaj ve 2 puanla son sırada yer alarak Avrupa'dan elendi.

Paris Saint-Germain Galatasaray: 5-0

STAT: Parc Des Princes

HAKEMLER: Istvan Kovacs, Florin Marinescu, Ovidiu Artene

PARIS SAINT-GERMAIN: Rico- Kouassi (Dk. 76 Verratti), Marquinhos, Diallo, Kurzawa, Paredes, Sarabia, Bernat (Dk. 75 Kehrer), Neymar, Mbappe, Icardi (Dk. 68 Cavani)

GALATASARAY: Muslera- Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri (Dk. 41 Selçuk İnan), Lemina, Nzonzi (Dk. 72 Şener Özbayraklı), Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor (Dk.62 Falcao)

GOLLER: Dk. 32 Icardi, Dk. 35 Sarabia, Dk. 47 Neymar, Dk. 63 Mbappe, Dk. 84 (P) Cavani (Paris Saint-Germain)

SARI KARTLAR: Kurzawa (Paris Saint-Germain) Belhanda, Nzonzi, Falcao, Muslera, Selçuk İnan, Lemina (Galatasaray)

PSG 5-0 GALATASARAY MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ (İLK YARI)



4. dakikada PSG gole yaklaştı. Bernat'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Sarabia topa gelişine vurdu ve sağ üst köşeye giden topu kaleci Muslera kurtardı.

20. dakikada orta alanda aldığı topla hareketlenen Lemina ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

33. dakikada PSG 1-0 öne geçti. Neymar'ın ara pasıyla ceza sahası içerisine giren Mbappe'nin pasında topla buluşan Icardi, meşin yuvarlığı filelere bıraktı.

35. dakikada PSG farkı ikiye çıkardı. Neymar'ın pasıyla sağ çizgide topla buluşan Sarabia'nın uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 2-0.

46. dakikada topla birlikte sol çaprazdan ceza sahası içine giren Mbappe, pasını geriden gelen Neymara çıkardı. Bu oyuncunun yerden sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

63. dakikada PSG 4üncü golü buldu. Neymarın ara pasıyla ceza sahası içinde kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Mbappenin plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-0.

82. dakikada PSG penaltı kazandı. Verrattinin ara pasıyla ceza sahası içine hareketlenen Mbappe, Donk'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Cavani, topla kaleciyi farklı köşelere yollayarak farkı 5'e çıkardı: 5-0.

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