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Haber Giriş: 12.01.2020 - 17:36,Son Güncelleme:/

PSG 3-3 Monaco

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PSG 3-3 Monaco

Fransa Ligue 1 20. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain, sahasında Monaco ile 3-3 berabere kaldı.

Fransa Ligue 1 20. hafta maçında PSG ile Monaco karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada PSG Neymar ile 3. dakikada öne geçerken 7. dakikada Gelson Martins ile 13. dakikada Ben Yedder Monaco'yu öne geçirdi. 24'de Ballo'nun kendi kalesine attığı gol ve Neymar'ın 42'deki penaltısı ile bu kez PSG öne geçti ve ilk yarı 3-2 PSG üstünlüğü ile sonuçlandı.

Mücadelenin 70. dakikasında Islam Slimani'nin golüyle maça yeniden denge geldi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuçsuz kaldı ve maç 3-3 sonuçlandı.

Bu sonucun ardında PSG 46 puana yükselerek 7 maç sonra puan kaybetti. Monaco ise 32 puana yükseldi.

PSG 3-3 Monaco

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