Protez elle maça çıktı! İnanılmaz bir hikaye...

Bundan 10 yıl önce sokakta kay kay kullanırken trajik bir trafik kazası sonrası kamyonun altında kaldı ve sol elini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sol elinin üstünde sürüklenen Lambru hastaneye kaldırıldığında kolunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Eli bileğinden itibaren parçalanmış bir haldeydi. Ve kesilmek zorundaydı. Ama kolunu kaybetmek daha da tehlikeliydi.

Ancak Doktor Otilia Racasa bu küçük çocuğun daha 8 yaşında kolunu kaybetmesini istemiyordu. Elinden gelenin fazlasını yaparak hem Lambru’nun kolunu kurtardı hem de onun hayata yeniden tutunmasını sağladı.

Aylarca hastanede yatan Lambru hiç vazgeçmedi. En büyük hayali futbolcu olmaktı ve bunun hayaliyle yaşıyordu. Geçirdiği feci kaza sonrası bacaklarını kaybeden ve el bisikletinin efsanesi haline gelen eski Formula 1 pilotu Alex Zanardi’nin vakfı genç futbolcuya yardımcı oldu. Kendisine yeni bir protez alan Lambru yeniden yeşil sahalara döndü.

Profesyonel bir futbolcu olarak ilk maçına Universitatea Craiova karşısında çıkan Cosmin Lambru, inanılmaz hikayesiyle dünya basınında manşetleri süslemekle kalmadı kendisi gibi aynı durumda olan pek çok futbolcuya da ilham kaynağı oldu.



