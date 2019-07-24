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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
24.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Protestodan rekora

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Protestodan rekora

Eljif Elmas, protestoya uğradıktan 4 ay sonra yılın transferini yaptı.

Üsküplü bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Eljif Elmas, sadece 295 bin Euro’ya geldiği Fenerbahçe’ye bonuslar hariç tam 16 milyon Euro kazandırarak Napoli’nin yolunu tuttu. 20 yaşındaki yıldızın hikayesi, bir çok genç futbolcuya örnek olacak cinsten...

FENERBAHÇE’den rekor bir bonservis bedeliyle Napoli’ye transfer olan 19 yaşındaki Eljif Elmas, bugünlere kolay gelmedi... Eljif, 24 Eylül 1999 tarihinde Üsküp’te mütevazı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren gittiği ilkokulda futbolla tanışıp, daha sonra dönem dönem Hollanda’nın Heerenveen Kulübü’nün altyapı çalışma programlarına dahil oldu. Çocukluk yıllarında okuldaki öğretmenlerinin Fenerbahçe sevgisi sayesinde o da gönlünü sarı lacivertli renklere kaptırdı.

İspanya, vitrin maçıydı

MAKEDONYA’nın Rabotniçki ekibinde başlayan kariyerinde, kısa sürede çok mesafe kat eden Eljif Elmas, ülkesinin en büyük gelecek vadeden isimleri arasına girmeyi başardı. 2017’de çıktığı İspanya maçı ise kariyerinde âdeta bir dönüm noktası oldu. Artık yalnızca kulüp scout’ları ve futbol camiası değil, Avrupa’daki tüm futbolseverlerin karşısında vitrinde yer almıştı Eljif...

Devleri değil Fenerbahçe’yi seçti

PEKİ Eljif Elmas nasıl, aralarında Paris Saint Germain ve Manchester City gibi devlerin bulunduğu taliplerine değil de Fenerbahçe’ye geldi? Aykut Kocaman’ın ısrarla istediği Eljif için Pero Antiç, Erdal Vahid gibi isimler de çok ciddi bir mücadele verdi. Daha sonra da Fenerbahçe eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, transferi sonuçlandırıp genç futbolcuyu sarı lacivertli renklere kattı.

Galatasaray çocukken reddetti

DAHA küçük yaşlarda Eljif’in Türkiye’de futbol oynamasını isteyen babasının, oğlunu bir dönem G.Saray’a denetmek istediği ancak sarı kırmızılıların bunu reddettiğini belirtmekte de fayda var... Daha sonra Eljif’in adı F.Bahçe ile anılınca Türkiye’den çok talibi çıktı ama o kararını vermişti... Kurallar gereği 18 yaşını doldurmadan F.Bahçe forması giyemeyen Eljif, Kocaman ve ekibi tarafından 2017-18 sezonu 2. devresinde kullanılmayı düşünülüyordu.

Sakatlığına rağmen çalıştı

ANCAK ilginç bir olay yaşandı. Eljif, Makedonya’nın 4 yaş kategorisinde de oynayıp aşırı yüklenmeden sakatlanmıştı. Fakat kimseye söyleyemeyip ağrılarla çalıştı. Sakatlık doktor inisiyatifiyle ortaya çıkarılınca Eljif, “Utancımdan söyleyemedim” dedi. Genç Eljif olgunlaşana kadar kendi taraftarlarının protestolarına hedef oldu. Eljif, mart ayında Makedonya ile iki kritik maça çıkıp kendini gösterdi. Ve o gün... Kadıköy’deki G.Saray derbisinde 10 kişi kalan takımına 1 puanı getiren golü atıyor. Maç 1-1 bitse de Türkiye ve Avrupa Eljif’i konuşmaya başlıyor.

Performansı bir anda yükseldi

DERBİNİN devamında takip eden süreçte 5 maça daha çıkıyor ve toplam 2 gol atıyor Eljif Elmas... Zaten o süreçte, Avrupa devleri, maçlarına scout’lar gönderiyor, kendisi ve Fenerbahçe’yle temas kuruyor. Ve sonunda Eljif, Fenerbahçe menfaatlerinin izinde Napoli’nin yolunu tutuyor. Fenerbahçe tarihinden 295 bin Euro’ya gelip, şimdilik minimum 16 milyon Euro’ya giden bir Elmas geçti...

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