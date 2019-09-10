Prosinecki görevinin başında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriProsinecki görevinin başında
GeriFutbol Prosinecki görevinin başında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
10.09.2019 - 20:48, Son Güncelleme:

Prosinecki görevinin başında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Prosinecki görevinin başında

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Ermenistan'a 4-2 mağlup oldukları maçın ardından açıkladığı istifa kararından vazgeçti.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Saraybosna'da yaptığı olağanüstü toplantıda, Hırvat çalıştırıcının istifasını kabul etmeyerek, Prosinecki'ye tam destek verdi. 

Toplantının ardından açıklama yapan Prosinecki, federasyon yetkililerinin isteği üzerine 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinin sonuna kadar milli takımın başında kalmayı kabul ettiğini kaydetti. 

Prosinecki, "Kaybettiğimiz maçın ardından ahlaki bir sorumluluk olarak istifa etmem gerekiyordu. Ancak bugünkü toplantıda yönetim bana destek oldu ve ben de elemelerin sonuna kadar görevime devam edeceğim. Normalde verdiğim kararların arkasında dururum, ancak yönetimdekiler için takımın başında kalmaya karar verdim. Hem elemeler hem de Uluslar Ligi baraj maçları sonunda hala EURO 2020'ye katılma şansımız var." açıklamasında bulundu. 

Hırvat teknik adam, pazar günü deplasmanda oynadıkları ve 4-2 yenildikleri Ermenistan maçının ardından istifa ettiğini açıklamıştı. 

Bir dönem Kayserispor'u da çalıştıran deneyimli teknik adam, 2018'in başında Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmişti. 

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda mücadele eden Bosna Hersek, 6 maçta topladığı 7 puanla 4. sırada bulunuyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Hatayspor milli arada boş durmuyor
Prosinecki görevinin başında
Kayserispor canlı yayında destek arayacak
Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? Moldova Türkiye maçı saat kaçta?