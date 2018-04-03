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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
03.04.2018 - 15:12, Son Güncelleme:

Profesyonel liglerde bu sezon ilk

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Profesyonel liglerde bu sezon ilk

2017-2018 sezonunda profesyonel futbol liglerinde heyecan artarak devam ederken, TFF 3. Lig 1. Grup'ta bitime 5 hafta kala zirveyi garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğunu ilan eden ilk ekip oldu.

Sezon sonu yaklaşırken zirve ve kümede kalma mücadelelerinin arttığı profesyonel futbol liglerinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, 29 maçta topladığı 68 puanla TFF 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Tüm profesyonel liglerde en fazla puan toplayan takımlara bakıldığında 2,34 puan ortalaması yakalayan Manisa Büyükşehir Belediyespor en başarılı takım olurken, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta aynı puana sahip Hatayspor ile Menemen Belediyespor 2,24 puan ortalamasıyla Manisa ekibini takip etti.
Kendi liglerinde en fazla puan toplayan takımların performansları şöyle:

Lig Takımlar                                                                   O   P    Puan Ort.

Süper Lig Galatasaray                                                    27   57    2,11

1. Lig Çaykur Rizespor                                                    29   56   1,93

2. Lig Beyaz Gümüşhanespor                                         29   56   1,93

2. Lig Kırmızı Hatayspor ve Menemen Belediyespor      29  65   2,24

3. Lig 1. Grup Manisa Büyükşehir Belediyespor             29   68   2,34

3. Lig 2. Grup Darıca Gençlerbirliği                                 29   59   2,03

3. Lig 3. Grup UTAŞ Uşakspor                                        29   59   2,03


Süper Lig'de bitime 7 hafta var

Şampiyonluk mücadelesinde 4 takımın ön planda olduğu Süper Lig'de 57 puanlı Galatasaray, 56 puanlı Medipol Başakşehir, 53 puana sahip Beşiktaş ile 51 puanlı Fenerbahçe zirve yarışı mücadelesini kıyasıya sürdürüyor. Kalan 7 haftada çıkacak sonuçlar 2017-2018 sezonu şampiyonunu belirleyecek.

Spor Toto 1. Lig'de aday çok

İlk 2 takımın Süper Lig'e yükseleceği ve takip eden 4 ekibin ise play-off oynayacağı Spor Toto 1. Lig'de, Çaykur Rizespor son 5 haftaya 56 puanla lider durumda girdi.

Karadeniz temsilcisini 53 puanlı Ümraniyespor ile 52 puanlı MKE Ankaragücü takip ediyor. Ligde 50 puana sahip Gazişehir Gaziantep, 49 puanlı Altınordu ile 47 puanla Boluspor play-off barajında bulunuyor.

TFF 2. Lig'de puan farkları az

Lider takımların doğrudan Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği, takip eden dörder takımın ise play-off'ta mücadele edeceği TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta bitime 5 hafta kaldı.

Beyaz Grup'ta lider Gümüşhanespor'un 56 puanı var. Gümüşhanespor'u 54 puanlı Altay, 53 puanlı Sakaryaspor, 52 puanlı Şanlıurfaspor ve ellişer puana sahip BUGSAŞ Spor ile Hacettepe izliyor.

Liderin averajla belirlendiği Kırmızı Grup'ta altmış beşer puana sahip takımlardan Hatayspor birinci sırada yer alırken, Menemen Belediyespor ikinci sırada bulunuyor. Bu puan eşitliği sezon sonuna kadar değişmezse Menemen Belediyespor kendi aralarında oynadığı maçlarda üstün olduğu için Hatayaspor'u geride bırakacak. Bu iki ekibi 61 puanla Afjet Afyonspor, 56 puanla Sivas Belediyespor ve 55 puana sahip Sancaktepe Belediyespor takip ediyor.

TFF 3. Lig'de 1 şampiyon belli

TFF 3. Lig'de grup liderleri doğrudan TFF 2. Lig'e yükselirken, diğer 4 takım ise play-off oynayacak. 1. Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'u izleyen elli birer puana sahip Bayburt Grup Özel İdare ile Bayrampaşa'nın yanı sıra 50 puana sahip Kemerspor 2003 ve 48 puanlı Düzcespor play-off barajında yer alıyor.
Darıca Gençlerbirliği'nin 59 puanla ilk sırada yer aldığı 2. Grup'ta, bu ekibi Ankara Demirspor (56), Anagold 24 Erzincanspor (54), Diyarbekirspor (52) ve Yeni Orduspor ile Pazarspor (51) izliyor.
3. Grup'ta ise 59 puanlı UTAŞ Uşakspor'un 5 puanlık avantajla girdiği son 5 hafta öncesinde, Tarsus İdmanyurdu'nun 54, Kızılcabölükspor'un 50, Sultanbeyli Belediyespor'un 49 ve Elaziz Belediyespor'un 44 puanı var.


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