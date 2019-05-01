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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.05.2019 - 21:06, Son Güncelleme:

Profesyonel Futbolcular Derneği: BAL’da kontenjana hayır

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Profesyonel Futbolcular Derneği: BAL’da kontenjana hayır

Profesyonel Futbolcular Derneği, Bölgesel Amatör Lig'deki yaş kontenjanıyla ilgili olarak önemli bir açıklama yayımladı.

"Bölgesel Amatör Ligde (BAL) uzun zamandır sorun olan yaş kontenjanının kaldırılmasını istiyoruz. Şartsız ve şekilsiz futbol oynayabilmenin mümkün olması gereken BAL liginde, yaş sınırlamasının olması hem Amatör ligin hem de futbolun doğasına aykırıdır.
29 yaş ve üzeri oyuncuların yaşlı kategorisine alınıp, belli sayıda oynayabilir gibi bir kısıtlama getirmenin bugüne kadar hiçbir olumlu geri dönüşü olmadığı gibi, tam tersi genç oyuncular üzerinde olumsuz tesirleri de görülmüştür.

2018-2019 sezonu başında açıklanan "BAL takımları kadrolarında 1990'dan daha büyük 5 futbolcu bulundurulabilir" maddesi sebebiyle yaşanan mağduriyete karşı futbolcular sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı.

25 Şubat 2019 tarihinde resmi olarak yaptığımız başvuru ile genç oyuncuların korunması kapsamında, 22 yaş ve altı en az 5 oyuncu kadroda olmalıdır kararı alınmıştır ve doğru bir karardır. Alınan bu karar ile üst yaş sınırı hükümsüz hale gelmiş ve anlamını yitirmiştir.
Yaşlı yada genç ayrımı yapmadan kim iyiyse oyunun oynaması gerektiğini düşünüyoruz ve bu bağlamda alınan bu kararın tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz.

Saygılarımızla..

Profesyonel Futbolcular Derneği."

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