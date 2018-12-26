Premier Lig'in zirvesi alev aldı! 'Boxing Day' iddaa tüyoları...
Manchester City son 3 lig maçının 2'sini kaybetti, Liverpool hatasız ilerleyip zirveye kuruldu. 'Boxing Day'de bizi neler bekliyor? İşte takımlardan son haberler ve iddaa oranları...
Leicester - Manchester City
- Son 3 lig maçının 2'sini kaybeden Manchester City, zirve yarışında yara aldı.
- Savunma alarm vermiş durumda, son 8 lig maçının sadece 1'ini gol yemeden bitirebildiler.
- David Silva ve kaptan Vincent Kompany sakat, Fernandinho'nun durumu maç saati netleşecek.
Liverpool - Newcastle
- Üst üste 7 lig maçını kazanan Liverpool, Manchester City'nin takılmasını fırsat bilip zirveye oturdu.
- Sağ bek Trent Alexander-Arnold iyileşti ve kadroda. Joe Gomez ve Joel Matip'in ise oynaması beklenmiyor.
- Liverpool'un eski menajeri, şu an Newcastle'ın başında olan Rafael Benitez; "Sezon sonunda ligde kalmamız mucize olur." açıklamasını yapmıştı.
Tottenham - Bournemouth
- Kuzey Londra Derbisi'nde Arsenal'e kaybettikten sonra 4 maç üst üste kazanan Tottenham, zirve yarışında çok da geride kalmadı. Liderin 6 puan arkasında, üçüncü sırada yer alıyorlar.
- Everton maçını bitiremeyen Dele Alli'nin bugün riske edilmesi beklenmiyor.
- Bournemouth'da sezonun sürpriz ismi, İskoç Ryan Fraser'ın durumu maç saati netleşecek. Brighton maçında yedekten girmişti, 4 günde 2 maç temposu ilk 11 için yeterli olmayabilir. (18 maç - 4 gol - 8 asist)
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