Premier Lig'in zirvesi alev aldı! 'Boxing Day' iddaa tüyoları...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
26.12.2018 - 10:58, Son Güncelleme:

Premier Lig'in zirvesi alev aldı! 'Boxing Day' iddaa tüyoları...

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Premier Lig'in zirvesi alev aldı! 'Boxing Day' iddaa tüyoları...

Manchester City son 3 lig maçının 2'sini kaybetti, Liverpool hatasız ilerleyip zirveye kuruldu. 'Boxing Day'de bizi neler bekliyor? İşte takımlardan son haberler ve iddaa oranları...

Leicester - Manchester City

- Son 3 lig maçının 2'sini kaybeden Manchester City, zirve yarışında yara aldı.

- Savunma alarm vermiş durumda, son 8 lig maçının sadece 1'ini gol yemeden bitirebildiler.

- David Silva ve kaptan Vincent Kompany sakat, Fernandinho'nun durumu maç saati netleşecek.

En Çok Oynanan Bahis
  • 409Leicester - Manchester City
    3
    2,5Üst
    1,45
    17336kez oynandı
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Liverpool - Newcastle

- Üst üste 7 lig maçını kazanan Liverpool, Manchester City'nin takılmasını fırsat bilip zirveye oturdu.

- Sağ bek Trent Alexander-Arnold iyileşti ve kadroda. Joe Gomez ve Joel Matip'in ise oynaması beklenmiyor.

- Liverpool'un eski menajeri, şu an Newcastle'ın başında olan Rafael Benitez; "Sezon sonunda ligde kalmamız mucize olur." açıklamasını yapmıştı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 410Liverpool - Newcastle
    3
    MS1
    1,05
    9591kez oynandı
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Tottenham - Bournemouth

- Kuzey Londra Derbisi'nde Arsenal'e kaybettikten sonra 4 maç üst üste kazanan Tottenham, zirve yarışında çok da geride kalmadı. Liderin 6 puan arkasında, üçüncü sırada yer alıyorlar.

- Everton maçını bitiremeyen Dele Alli'nin bugün riske edilmesi beklenmiyor. 

- Bournemouth'da sezonun sürpriz ismi, İskoç Ryan Fraser'ın durumu maç saati netleşecek. Brighton maçında yedekten girmişti, 4 günde 2 maç temposu ilk 11 için yeterli olmayabilir. (18 maç - 4 gol - 8 asist)

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 412Tottenham - Bournemouth
    3
    MS1
    1,20
    23140kez oynandı
Hemen Oyna
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İddaa Tahminleri - 26 Aralık 2018Nesine TV yorumcusu Berkuk Ünyay, 26 Aralık Çarşamba iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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