Premier Lig'e tatil yok! Manchester City, Chelsea, ManU...
Fransa, Almanya ve İspanya'da liglere ara verildi ama İngiltere Premier Lig tüm hızıyla sürüyor. Takımlardan son haberlere ve iddaa'da öne çıkan tercihlere göz atalım...
Crystal Palace - Chelsea
- Leicester ve Manchester City galibiyetleriyle kendini düşme hattından kurtaran Crystal Palace'ta as kaleci Wayne Hennessey de iyileşti ve maç kadrosuna alındı.
- Chelsea ise Watford deplasmanında kazanıp ilk 4'ta kaldı ama Pedro'yu kaybetti. İspanyol forvet en az 10 gün sahalardan uzak kalacak.
- Geçen sezon Selhurst Park'ta kazanan ev sahibi Palace olmuştu. Son 2 deplasman maçında kayıp yaşamayan Chelsea, zirveden uzaklaşmamak için yine kazanmak zorunda...
Southampton - Manchester City
- Son 4 lig maçında 3 kere kaybedip zirveden inen Manchester City, düşme hattının hemen üzerinde yer alan Southampton'a konuk oluyor.
- Fabian Delph cezalı, Fernandinho sakat, David Silva ise ilk 11'e geri dönüyor.
- Menajer Pep Guardiola, "Kazanmak için gerekli dinamikleri değiştirmeliyiz ve bunu da ben yapacağım. Oyuncularıma da gereken yardımda bulunacağım." açıklamasını yaptı.
Manchester United - Bournemouth
- Ole Gunnar Solskjaer ile 2/2 yapan ve 2 maçta 8 gol atan Manchester United, hafta arası Tottenham'dan 5 yiyen Bournemouth'ı konuk ediyor.
- Deplasman ekibinde kaptan Simon Francis dizinden sakatlandı ve sezonu kapattı.
- United'da ise Romelu Lukaku, Alexis Sanchez ve Anthony Martial'ın durumları maç saati netleşecek.
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