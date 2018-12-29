Premier Lig'e tatil yok! Manchester City, Chelsea, ManU...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sıradaki Haber

Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
29.12.2018 - 17:53, Son Güncelleme:

Premier Lig'e tatil yok! Manchester City, Chelsea, ManU...

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Premier Lig'e tatil yok! Manchester City, Chelsea, ManU...

Fransa, Almanya ve İspanya'da liglere ara verildi ama İngiltere Premier Lig tüm hızıyla sürüyor. Takımlardan son haberlere ve iddaa'da öne çıkan tercihlere göz atalım...

Crystal Palace - Chelsea

- Leicester ve Manchester City galibiyetleriyle kendini düşme hattından kurtaran Crystal Palace'ta as kaleci Wayne Hennessey de iyileşti ve maç kadrosuna alındı.

- Chelsea ise Watford deplasmanında kazanıp ilk 4'ta kaldı ama Pedro'yu kaybetti. İspanyol forvet en az 10 gün sahalardan uzak kalacak.

- Geçen sezon Selhurst Park'ta kazanan ev sahibi Palace olmuştu. Son 2 deplasman maçında kayıp yaşamayan Chelsea, zirveden uzaklaşmamak için yine kazanmak zorunda...

En Çok Oynanan Bahis
  • 303Crystal Palace - Chelsea
    3
    MS2
    1,50
    6408kez oynandı
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Southampton - Manchester City

- Son 4 lig maçında 3 kere kaybedip zirveden inen Manchester City, düşme hattının hemen üzerinde yer alan Southampton'a konuk oluyor.

- Fabian Delph cezalı, Fernandinho sakat, David Silva ise ilk 11'e geri dönüyor.

- Menajer Pep Guardiola, "Kazanmak için gerekli dinamikleri değiştirmeliyiz ve bunu da ben yapacağım. Oyuncularıma da gereken yardımda bulunacağım." açıklamasını yaptı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 311Southampton - Manchester City
    3
    MS2
    1,20
    5984kez oynandı
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Manchester United - Bournemouth

- Ole Gunnar Solskjaer ile 2/2 yapan ve 2 maçta 8 gol atan Manchester United, hafta arası Tottenham'dan 5 yiyen Bournemouth'ı konuk ediyor.

- Deplasman ekibinde kaptan Simon Francis dizinden sakatlandı ve sezonu kapattı.

- United'da ise Romelu Lukaku, Alexis Sanchez ve Anthony Martial'ın durumları maç saati netleşecek.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 315Manchester Utd - Bournemouth
    3
    MS1
    1,20
    7769kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
İddaa Tahminleri - 30 Aralık 2018Nesine TV yorumcusu Rıdvan Aksu, 30 Aralık Pazar iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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