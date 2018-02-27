Premier Lig'e kış arası geliyor!
Kış dönemindeki yoğun maç trafiği nedeniyle oyuncu ve teknik adamların isyan ettiği Premier Lig'e yeni bir düzenleme geliyor.
The Times gazetesinin haberine göre 2019-20 sezonuyla birlikte şubat ayının başındaki iki haftalık süreçte liglere bir ara verilmesi gündemde. FA Cup'taki eleme maçlarını hafta içine alarak fikstürü rahatlatacak olan federasyonun bu konu için kulüplerle de anlaşma sağladığı kaydedildi.
Buradaki amaç her Premier Lig kulübünün en az 13 gün maç yapmamasını sağlamak. Böylelikle futbolcular EURO 2020 ve sonrasındaki büyük turnuvalara daha az yıpranarak gidebilecekler.
Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya gibi İngiltere haricindeki en büyük 5 ligin 4'ünde liglere en az 11 günlük ara veriliyor.
Premier Lig için geçerli olacak bu uygulama Championship, League 1 ve League 2'de geçerli olmayacak. (Ajansspor)
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