Premier Lig'den dibe düştü!
2016’da piyasa değeri 15 milyon Euro’ya kadar yükselen ve Premier Lig ekibi West Ham’da kiralık forma giyen milli futbolcuya, “Kendine kulüp bul” denildi.
Almanya’nın en önemli kulüplerinden Leverkusen’in altyapısında yetişen 1992 doğumlu Gökhan Töre, tüm dünyada kendi yaş kuşağının en yetenekli kanat oyuncuları arasında kabul ediliyordu. 2010 yılında İngiliz devi Chelsea’nin büyük umutlarla transfer ettiği Gökhan, 2012’de 3 milyon Euro’ya Rus ekibi Rubin Kazan’a satıldı. Burada da istikrarlı bir grafik çizen genç oyuncu, 2013-14 sezonunda kiralık olarak geldiği Beşiktaş’ta çok başarılı olunca, siyah beyazlı yönetim 4.5 milyon Euro ödeyip bonservisini de aldı.
HER ŞEY TERSİNE DÖNDÜ
Sonraki iki sezon Gökhan adına rüya gibi geçti. Beşiktaş’ın en önemli hücum silahı hâline gelen genç oyuncunun fiyatı 15 milyon Euro’ya kadar yükseldi. 2016-17 sezonunda West Ham, onun için sadece bir sezonluk kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro ödedi. Fakat 2016 Ekim’inde dizinden sakatlanması her şeyi tersine çevirdi. West Ham’da son maçını 1 Ekim 2016’da Middlesbrough karşısında oynayan Gökhan Töre, sonradan geri döndüğü Beşiktaş formasıyla ilk maçını oynadığında takvim yaprakları 19 Mayıs 2018’i gösteriyordu. Bu sezon sadece 8 maçta oynayıp 1 asist yapabilen 26 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş’ın devre arası kampı kadrosuna da alınmadı.
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