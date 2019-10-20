Premier Lig'deki DEV MAÇ'a iddaa'da hem TEK MAÇ, hem de CANLI BAHİS oyna!

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MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL
Manchester United, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor.
8 maç sonunda sadece 2 galibiyet alabildiler ve son 3 maçtır 3 puanı bir arada göremiyorlar.
Son olarak Newcastle’a 1-0 kaybeden Kırmızı Şeytanlar’ın eksik listesi de hayli kabarıkken, bu maç öncesi kaleci David de Gea ile Paul Pogba da listeye eklendiler.
Martial, Shaw ve Lingard’ın durumları ise henüz netlik kazanmadı.
Geçen sezon şampiyonluğu son anda kaybeden Liverpool, bu sezona da doludizgin başladı…
Oynadıkları 8 lig maçının 8’ini de kazanarak 1 maçları eksik olmasına rağmen şimdiden Manchester City’ye 5 puan fark yaptılar.
Milli maç arasından önce Leicester’ı 2-1 mağlup eden Klopp’un öğrencilerinden sakatlıkları söz konusu olan kaleci Alisson ile Salah’ın forma giyebilecek duruma ulaşmaları takımda moralleri yükseltti.
Elliot kart cezalısı, Shaqiri ve Clyne forma giyemeyecek.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Liverpool, Premier Lig’de 17 maçtır puan kaybı yaşamadı.
- Liverpool’un bu sezon oynadığı 8 lig maçından 7’si 2.5 ÜST olarak sonuçlandı.
- Liverpool ilk yarıyı önde bitirdiği son 11 lig maçının 10’unda maçı da kazanmasını bildi.
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Misli.com üyelerinin %41’lik kesimi bu maçta Liverpool’un kazanacağından emin!
%11’lik kesim ise mücadelede 2.5 gol üstünde bir skorun çıkacağı yönünde tercihini kullanmış...
MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY NE DİYOR?
Manchester United bu sezonun en büyük hayal kırıklığı. Yapılan yatırıma rağmen orta sıralarda geziniyorlar. Üst üste kötü sonuçlardan sonra da takımın kendine güveni kayboldu.
Liverpool bu fırsatı iyi değerlendirecektir.
İlk golü atarsa United'ın o maçı çevirebilmesi zor. Liverpool bunu başarır.
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Alisson, Liverpool ile antrenmanlara başladı! Son durumu maç saati netlik kazanacak...
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