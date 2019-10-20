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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.10.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Premier Lig'deki DEV MAÇ'a iddaa'da hem TEK MAÇ, hem de CANLI BAHİS oyna!

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Premier Lig'deki DEV MAÇ'a iddaa'da hem TEK MAÇ, hem de CANLI BAHİS oyna!

Premier Lig’de haftanın kapışması, Misli.com’da yine Canlı Bahis ve Tek Maç oynama heyecanına sahne olacak… Ayrıca cazip oranlı birçok yeni bahis seçeneklerini de Misli.com’a üye olup oynamaya başlayabilirsiniz...

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL

Manchester United, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor.

8 maç sonunda sadece 2 galibiyet alabildiler ve son 3 maçtır 3 puanı bir arada göremiyorlar.

Son olarak Newcastle’a 1-0 kaybeden Kırmızı Şeytanlar’ın eksik listesi de hayli kabarıkken, bu maç öncesi kaleci David de Gea ile Paul Pogba da listeye eklendiler.

Martial, Shaw ve Lingard’ın durumları ise henüz netlik kazanmadı.

Geçen sezon şampiyonluğu son anda kaybeden Liverpool, bu sezona da doludizgin başladı…

Oynadıkları 8 lig maçının 8’ini de kazanarak 1 maçları eksik olmasına rağmen şimdiden Manchester City’ye 5 puan fark yaptılar.

Milli maç arasından önce Leicester’ı 2-1 mağlup eden Klopp’un öğrencilerinden sakatlıkları söz konusu olan kaleci Alisson ile Salah’ın forma giyebilecek duruma ulaşmaları takımda moralleri yükseltti.

Elliot kart cezalısı, Shaqiri ve Clyne forma giyemeyecek. 

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Liverpool, Premier Lig’de 17 maçtır puan kaybı yaşamadı.

- Liverpool’un bu sezon oynadığı 8 lig maçından 7’si 2.5 ÜST olarak sonuçlandı.

- Liverpool ilk yarıyı önde bitirdiği son 11 lig maçının 10’unda maçı da kazanmasını bildi.

Premier Ligdeki DEV MAÇa iddaada hem TEK MAÇ, hem de CANLI BAHİS oyna

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyelerinin %41’lik kesimi bu maçta Liverpool’un kazanacağından emin!

%11’lik kesim ise mücadelede 2.5 gol üstünde bir skorun çıkacağı yönünde tercihini kullanmış...

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY NE DİYOR?

Manchester United bu sezonun en büyük hayal kırıklığı. Yapılan yatırıma rağmen orta sıralarda geziniyorlar. Üst üste kötü sonuçlardan sonra da takımın kendine güveni kayboldu.

Liverpool bu fırsatı iyi değerlendirecektir.

İlk golü atarsa United'ın o maçı çevirebilmesi zor. Liverpool bunu başarır.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Alisson, Liverpool ile antrenmanlara başladı! Son durumu maç saati netlik kazanacak...

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