Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maç! Derbide iddaa'nın favorisi...
İki ezeli rakip, Manchester United ile Manchester City erteleme maçında karşı karşıya geliyor. 1 maç eksiğiyle Liverpool’un 2 puan gerisinde bulunan City, derbi mücadelesinden galip ayrılarak son üç haftaya lider girmenin hesabını yapıyor. Detaylara göz atalım...
MANCHESTER UNITED
- Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer’in göreve gelişiyle yakaladığı çıkışı devam ettiremedi fakat Şampiyonlar Ligi’ne katılma iddiası sürüyor.
- 64 puandaki Kırmızı Şeytanlar bu karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde dördüncü sıradaki Chelsea ile puanını eşitleyecek. Yani akıllar Liverpool’u şampiyon yapıp yapmamaktan ziyade gelecek sezon Devler Ligi’nde yer almakta...
- Savunma kurgusundan Phil Jones sakat, Luke Shaw ise cezasını bitirdi, forma bekliyor. Bir süredir takımdan ayrı olan Ander Herrera da maç kadrosuna alınmadı.
MANCHESTER CITY
- Deplasman golü kuralıyla Şampiyonlar Ligi’nde elendiği Tottenham ile ligde karşılaşan Manchester City, rakibini tek golle geçerek önemli bir virajı kayıpsız döndü.
- Bir diğer kritik viraj da kuşkusuz Manchester derbisi olacak! Guardiola’nın öğrencileri hata yapmak istemiyor.
- Olası puan kaybı kalan maçlara da baktığımızda Liverpool’u büyük oranda şampiyon yapacağı için kazanmaktan başka çareleri yok.
- Tottenham ile oynanan lig maçında sakatlanan Kevin De Bruyne dışında takımda eksik yok.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Manchester City, Premier Lig’de Old Trafford’da çıktığı son 7 maçı kaybetmedi. (MS2)
- Manchester United’ın Premier Lig’de çıktığı son 10 maçın 7’si 2.5 gol üzeri tamamlandı. (2.5 ÜST)
- Manchester City bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı resmi deplasman maçlarında sadece 4 kez kaybetti. (MS2)
- Manchester City’nin bu sezon Premier Lig’de çıktığı 34 maçın 22’si 3 gol ve üzeri tamamlandı. (2.5 ÜST)
- İki takım arasındaki son 3 maçta karşılıklı goller oldu. (KG VAR)
MİSLİ.COM ÜYELERİ CITY’DEN VE GOLLERDEN YANA
Şampiyonluk düğümünü çözecek muhteşem derbiye bahis oynayan Misli.com üyeleri ağırlıklı olarak Manchester City’nin kazanacağını ön görmüş. Üyelerin %36’lık bölümü konuk ekibin mücadeleden galibiyetle ayrılacağına ilişkin bahis yaparken, %17’lik kısım 2.5 gol üzeri, %16 ise karşılıklı gol seçeneğini tercih etmiş.
Manchester City galibiyetine iddaa'da 1,30 oran açıklanırken, 2.5 ÜST seçeneği için 1,45 görmekteyiz...
MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY NE DİYOR?
Manchester City halen Liverpool'un 2 puan gerisinde. Maçı eksik olduğu için bu karşılaşmadan galibiyet çıkarırsa Premier Lig'de zirveye oturacak ve psikolojik avantajın da sahibi olacak. Ancak rakip United. Ne kadar formsuz olursa olsun bu karşılaşmada mutlaka direnç gösterecektir. Takım bahsini bir kenara koyup Gol Var'ı öneriyorum.
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