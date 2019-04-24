Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maç! Derbide iddaa'nın favorisi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPremier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maç! Derbide iddaa'nın favorisi...
GeriFutbol Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maç! Derbide iddaa'nın favorisi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
24.04.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maç! Derbide iddaa'nın favorisi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maç! Derbide iddaa'nın favorisi...

İki ezeli rakip, Manchester United ile Manchester City erteleme maçında karşı karşıya geliyor. 1 maç eksiğiyle Liverpool’un 2 puan gerisinde bulunan City, derbi mücadelesinden galip ayrılarak son üç haftaya lider girmenin hesabını yapıyor. Detaylara göz atalım...

MANCHESTER UNITED

Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer’in göreve gelişiyle yakaladığı çıkışı devam ettiremedi fakat Şampiyonlar Ligi’ne katılma iddiası sürüyor.

- 64 puandaki Kırmızı Şeytanlar bu karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde dördüncü sıradaki Chelsea ile puanını eşitleyecek. Yani akıllar Liverpool’u şampiyon yapıp yapmamaktan ziyade gelecek sezon Devler Ligi’nde yer almakta...

- Savunma kurgusundan Phil Jones sakat, Luke Shaw ise cezasını bitirdi, forma bekliyor. Bir süredir takımdan ayrı olan Ander Herrera da maç kadrosuna alınmadı.

MANCHESTER CITY

- Deplasman golü kuralıyla Şampiyonlar Ligi’nde elendiği Tottenham ile ligde karşılaşan Manchester City, rakibini tek golle geçerek önemli bir virajı kayıpsız döndü.

- Bir diğer kritik viraj da kuşkusuz Manchester derbisi olacak! Guardiola’nın öğrencileri hata yapmak istemiyor.

- Olası puan kaybı kalan maçlara da baktığımızda Liverpool’u büyük oranda şampiyon yapacağı için kazanmaktan başka çareleri yok. 

- Tottenham ile oynanan lig maçında sakatlanan Kevin De Bruyne dışında takımda eksik yok.

Premier Ligde zirveyi yakından ilgilendiren maç Derbide iddaanın favorisi...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Manchester City, Premier Lig’de Old Trafford’da çıktığı son 7 maçı kaybetmedi. (MS2)

- Manchester United’ın Premier Lig’de çıktığı son 10 maçın 7’si 2.5 gol üzeri tamamlandı. (2.5 ÜST)

- Manchester City bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı resmi deplasman maçlarında sadece 4 kez kaybetti. (MS2)

- Manchester City’nin bu sezon Premier Lig’de çıktığı 34 maçın 22’si 3 gol ve üzeri tamamlandı. (2.5 ÜST)

- İki takım arasındaki son 3 maçta karşılıklı goller oldu. (KG VAR)

MİSLİ.COM ÜYELERİ CITY’DEN VE GOLLERDEN YANA

Şampiyonluk düğümünü çözecek muhteşem derbiye bahis oynayan Misli.com üyeleri ağırlıklı olarak Manchester City’nin kazanacağını ön görmüş. Üyelerin %36’lık bölümü konuk ekibin mücadeleden galibiyetle ayrılacağına ilişkin bahis yaparken, %17’lik kısım 2.5 gol üzeri, %16 ise karşılıklı gol seçeneğini tercih etmiş.

Manchester City galibiyetine iddaa'da 1,30 oran açıklanırken, 2.5 ÜST seçeneği için 1,45 görmekteyiz...

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY NE DİYOR?

Manchester City halen Liverpool'un 2 puan gerisinde. Maçı eksik olduğu için bu karşılaşmadan galibiyet çıkarırsa Premier Lig'de zirveye oturacak ve psikolojik avantajın da sahibi olacak. Ancak rakip United. Ne kadar formsuz olursa olsun bu karşılaşmada mutlaka direnç gösterecektir. Takım bahsini bir kenara koyup Gol Var'ı öneriyorum.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maç! Derbide iddaa'nın favorisi...

Göztepe'de Halil ve Alpaslan'a af çıktı

Ergin Ataman net konuştu: "Kazanacağız!"

Trabzonspor'da F.Bahçe hazırlıkları devam ediyor!