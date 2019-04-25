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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.04.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Premier Lig'de yılın 11'i belli oldu

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Premier Lig'de yılın 11'i belli oldu

Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA), İngiltere Premier Lig'de yılın en iyi 11'ini duyurdu.

Birliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, şampiyonluğun en güçlü adayları Manchester City ile Liverpool'da forma giyen oyuncular, yılın 11'ine damga vurdu.

Listede, lider Manchester City'den 6, en yakın takipçisi Liverpool'dan 4, Manchester United'dan ise 1 oyuncuya yer verildi.

Geçen sezon İngiltere'de yılın futbolcusu seçilen Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ise bu sezon yılın futbolcusuna aday gösterilmemesinin ardından en iyi 11'e de seçilemedi.

Yılın en iyi 11'i şöyle oluştu:

Kaleci: Ederson Moraes (Manchester City)

Defans: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Aymeric Laporte (Manchester City), Andrew Robertson (Liverpool)

Orta saha: Paul Pogba (Manchester United), Fernandinho (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City)

Forvet: Raheem Sterling (Manchester City), Sergio Agüero (Manchester City), Sadio Mane (Liverpool)

Bernardo Silva, dün gece oynanan derbi maçta Manchester City'nin ilk golünü kaydetmişti...

Manchester United 0-2 Manchester City (MAÇ ÖZET)Premier Lig'in erteleme maçında Manchester United'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden Manchester City, puanını 89 yaptı ve zirveye yerleşti. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Guardiola'nın takımı 54'te Bernardo Silva ve 66'da Sane'nin golleriyle kazandı. Bu sonuçla puanını 89'a yükselten Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde zirveye oturdu. Ligin bitimine 3 hafta kala 88 puanda bulunan Liverpool, liderliği kaptırırken, Manu, 64 puanla 6. sırada kaldı.
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Premier Ligde yılın 11i belli oldu

 

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