Premier Lig'de Türk Derbisi! Çağlar'ın konuğu Cenk, iddaa'da oynanması gereken...
İngiltere Premier Lig’de, Türk Derbisi'nde, Çağlar Söyüncü ile Cenk Tosun karşı karşıya! Zorlu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis'le her zaman olduğu gibi Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da...
LEICESTER - EVERTON
Leicester City'de savunmadan Jonny Evans'ın maç saatine kadar hazır olacağı aktarıldı. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ile birlikte savunmanın ortasında maça başlaması bekleniyor.
İlk 13 hafta sonunda lider Liverpool'un hemen arkasında yer alan Leicester, son 4 lig maçını gol yemeden kazanmayı başardı.
Everton cephesinde ise bir diğer milli futbolcumuz Cenk Tosun'un, geçtiğimiz hafta oynanan Norwich maçında olduğu gibi ilk 11'de olacağı belirtildi.
Cenk'in kaptanı Seamus Coleman sakat; Fabian Delph, Morgan Schneiderlin ve Theo Walcott ise belirsizliğini koruyor.
Brezilyalı Bernard ise takımla birlikte hafta arasındaki antrenmanlarda yer aldı, maç kadrosunda olacağı aktarıldı.
CANLI BAHİS İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!
- Everton, Leicester City ile oynadığı son 13 lig maçının sadece 1'inde kalesini gole kapatabildi.
- Bu sezon evinde yenilgi yüzü görmeyen Leicester City, King Power'daki son 12 lig maçının 9'unu kazanmayı başardı.
- Everton menajeri Marco Silva, Watford başındayken Leicester'a 2-0 kaybetmiş ve işini kaybetmişti!
- Marco Silva yönetimindeki Everton, ilk golü yediği 23 maçta geri dönüp galibiyet elde edemedi. (4 beraberlik - 19 yenilgi)
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Misli.com’dan Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilecek olan "Leicester-Everton" mücadelesinde üyelerin %70'e yakını ev sahibine güveniyor.
1,50'lik iddaa oranıyla "Leicester kazanır" diyenler %68,5!
Bu maça bahis alan Misli.com üyelerinin %6'sı ise maçta en az 3 gol olacağını düşünüp "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş.
MİSLİ.COM YORUMCUSU MURAT FEVZİ TANIRLI'NIN TERCİHİ...
Şu an Premier Lig’de belki de kulüplerin en büyük isteği, boşta olan Pochettino’yu takımın başına alabilmek.
Geçen haftaki Norwich yenilgisinden sonra Marco Silva’nın artık kredisi de dibe vurdu, gönderildi haberi akşama sabaha gelir.
Leicester tek kelimeyle harika yola devam ediyor. İkinci sıradalar ve içeride maçı kazanmaya yakınlar. Diğer yandan keyifli ve gollü maç izleriz.
"Maç Sonucu 1 + 2.5 ÜST" öneriyorum...
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