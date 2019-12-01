Premier Lig'de Türk Derbisi! Çağlar'ın konuğu Cenk, iddaa'da oynanması gereken...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPremier Lig'de Türk Derbisi! Çağlar'ın konuğu Cenk, iddaa'da oynanması gereken...
GeriFutbol Premier Lig'de Türk Derbisi! Çağlar'ın konuğu Cenk, iddaa'da oynanması gereken...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
01.12.2019 - 04:41, Son Güncelleme:

Premier Lig'de Türk Derbisi! Çağlar'ın konuğu Cenk, iddaa'da oynanması gereken...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Premier Lig'de Türk Derbisi! Çağlar'ın konuğu Cenk, iddaa'da oynanması gereken...

İngiltere Premier Lig’de, Türk Derbisi'nde, Çağlar Söyüncü ile Cenk Tosun karşı karşıya! Zorlu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis'le her zaman olduğu gibi Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da...

LEICESTER - EVERTON 

Leicester City'de savunmadan Jonny Evans'ın maç saatine kadar hazır olacağı aktarıldı. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ile birlikte savunmanın ortasında maça başlaması bekleniyor.

İlk 13 hafta sonunda lider Liverpool'un hemen arkasında yer alan Leicester, son 4 lig maçını gol yemeden kazanmayı başardı.

Everton cephesinde ise bir diğer milli futbolcumuz Cenk Tosun'un, geçtiğimiz hafta oynanan Norwich maçında olduğu gibi ilk 11'de olacağı belirtildi.

Cenk'in kaptanı Seamus Coleman sakat; Fabian Delph, Morgan Schneiderlin ve Theo Walcott ise belirsizliğini koruyor.

Brezilyalı Bernard ise takımla birlikte hafta arasındaki antrenmanlarda yer aldı, maç kadrosunda olacağı aktarıldı.

CANLI BAHİS İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!

- Everton, Leicester City ile oynadığı son 13 lig maçının sadece 1'inde kalesini gole kapatabildi.

- Bu sezon evinde yenilgi yüzü görmeyen Leicester City, King Power'daki son 12 lig maçının 9'unu kazanmayı başardı.

Premier Ligde Türk Derbisi Çağların konuğu Cenk, iddaada oynanması gereken...

- Everton menajeri Marco Silva, Watford başındayken Leicester'a 2-0 kaybetmiş ve işini kaybetmişti!

- Marco Silva yönetimindeki Everton, ilk golü yediği 23 maçta geri dönüp galibiyet elde edemedi. (4 beraberlik - 19 yenilgi)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’dan Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilecek olan "Leicester-Everton" mücadelesinde üyelerin %70'e yakını ev sahibine güveniyor.

1,50'lik iddaa oranıyla "Leicester kazanır" diyenler %68,5!

Bu maça bahis alan Misli.com üyelerinin %6'sı ise maçta en az 3 gol olacağını düşünüp "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş.

MİSLİ.COM YORUMCUSU MURAT FEVZİ TANIRLI'NIN TERCİHİ...

Şu an Premier Lig’de belki de kulüplerin en büyük isteği, boşta olan Pochettino’yu takımın başına alabilmek.

Geçen haftaki Norwich yenilgisinden sonra Marco Silva’nın artık kredisi de dibe vurdu, gönderildi haberi akşama sabaha gelir.

Leicester tek kelimeyle harika yola devam ediyor. İkinci sıradalar ve içeride maçı kazanmaya yakınlar. Diğer yandan keyifli ve gollü maç izleriz.

"Maç Sonucu 1 + 2.5 ÜST" öneriyorum...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle