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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA / Foto: Reuters
30.01.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Premier Lig'de sürpriz gece! City ve United puan kaybetti...

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İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında oynanan maçlarda Manchester City ve Manchester United puan kaybetti.

Şampiyonluk yarışında lider Liverpool'un en yakın takipçisi Manchester City, deplasmanda Newcastle United'a konuk oldu.

Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun 1. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Manchester City, 66. dakikada Jose Salomon Rondon ve 80. dakikada Matt Ritchie'nin golleriyle rakibine 2-1 mağlup oldu.

Manchester City forması giyen İlkay Gündağan, 83. dakikada Danilo'nun yerine oyuna girdi.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından göreve getirdiği Norveçli Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı 8 maçtan da galibiyetle ayrılan Manchester United, sahasında Burnley ile karşılaştı.

Ashley Barnes ve Chris Wood'un golleriyle 2-0 geriye düşen Manchester United, son dakikalarda Paul Pogba ve Victor Lindelöf'ün golleriyle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Manchester United 2-2 Burnley (MAÇ ÖZET)Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından göreve getirdiği Norveçli Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı 8 maçtan da galibiyetle ayrılan Manchester United, sahasında Burnley ile 2-2 berabere kaldı. Ashley Barnes ve Chris Wood'un golleriyle 2-0 geriye düşen ManU, son dakikalarda Paul Pogba ve Victor Lindelöf'ün golleriyle sahadan beraberlikle ayrıldı.
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Milli futbolcu Cenk Tosun'un ilk onbirde başladığı maçta Everton, deplasmanda Huddersfield Town ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, Richarlison'un golüyle 3 puana uzandı.

Emiliano Sala unutulmadı

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in kaptan olarak sahaya çıktığı mücadelede Arsenal, sahasında Cardiff City'yi 2-1 yendi.

Londra ekibinin gollerini Pierre Aubameyang ile Alexandre Lacazette attı.

Karşılaşmada Manş Denizi'nde uçağı kaybolan ve henüz bulunamayan Emiliano Sala unutulmadı.

Sala'nın ismi maç öncesi dağıtılan program kitapçığında Cardiff City'nin kadrosunda yer alırken karşılaşma öncesi futbolcu için saygı duruşunda bulunuldu.

Cardiff City'nin 19 Ocak'ta transfer ettiği 28 yaşındaki Sala'nın da bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu. 

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