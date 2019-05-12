Premier Lig'de ÅŸampiyon belli oluyor!
Liverpool Wolverhampton ve Brighton Manchester City maÃ§Ä± Ä°ngiltere Ligi'nde ÅŸampiyonu belirleme aÅŸamasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz ediyor. Bu iki karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n canlÄ± anlatÄ±mÄ±nÄ± Spor Arena'dan takip edebilirsiniz.
Premier Lig'de ÅŸampiyon belli oluyor...Â Guardiola'nÄ±n takÄ±mÄ± Manchester City sahadan maÄŸlubiyet ya da beraberlikle ayrÄ±lmasÄ± halinde Liverpool ÅŸampiyonluÄŸunu ilan edebilecek. EÄŸer Manchester City karÅŸÄ±laÅŸmadan galip ayrÄ±lÄ±rsa Liverpool maÃ§Ä±na bakmadan ÅŸampiyonluk ipini gÃ¶ÄŸÃ¼sleyecek. Peki, heyecan dolu 90 dakikanÄ±n beklendiÄŸiÂ Liverpool Wolverhampton veÂ ve Birghton Manchester City maÃ§Ä± saat kaÃ§ta hangi kanalda? Ä°ÅŸte, o detaylarÂ
LÄ°VERPOOL - WOLVERHAMPTON MAÃ‡INI CANLI TAKÄ°P EDEBÄ°LMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ
BRÄ°GHTON - MANCHESTER CÄ°TY MAÃ‡INI CANLI ANLATIMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZÂ
LÄ°VERPOOL WOLVERHAMPTON MAÃ‡I NE ZAMAN SAAT KAÃ‡TA HANGÄ° KANALDA?Â
Ä°ngiltere Premier Lig'in son hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±ndaÂ Liverpool, Anfield'da Wolverhampton'u aÄŸÄ±rlÄ±yor. BugÃ¼nÂ 17.00'da baÅŸlayanÂ karÅŸÄ±laÅŸma, S Sport ve S Sport Plus kanallarÄ±ndan canlÄ± izlenebiliyor.
BRÄ°GHTON MANCHESTER CÄ°TY MAÃ‡I NE ZAMAN SAAT KAÃ‡TA HANGÄ° KANALDA?
Ä°ngiltere Premier Lig'in son hafta mÃ¼cadelesinde Brigton &Hove Albion, The American Express Stadyumu'nda Manchester City'i aÄŸÄ±rlÄ±yor. 17.00'da baÅŸlayanÂ karÅŸÄ±laÅŸma, S Sport ve S Sport Plus kanallarÄ±ndan canlÄ± izlenebiliyor.
Liverpool'un Mane ile Ã¶ne geÃ§tiÄŸi golÃ¼ izlemek iÃ§in videoya tÄ±klayÄ±nÄ±z...
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