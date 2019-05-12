Premier Lig'de şampiyon belli oldu!
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda karşılaştığı Brighton'ı 4-1 mağlup eden Manchester City, altıncı şampiyonluğa ulaştı. Takipçisi Liverpool ise 97 puan toplamasına karşın ligi ikinci olarak bitirdi.
İngiltere Premier Lig'in son haftasında Brighton'ı 4-1 yenen Manchester City, şampiyonluğa ulaştı.
Ligin 38. ve son haftasına, Liverpool'un bir puan önünde lider giren Manchester City, Brighton'a konuk oldu. Liverpool ise Wolverhampton'ı ağırladı.
Manchester City, Agüero'nun 28, Laporte'un 38, Mahrez'in 63 ve İlkay Gündoğan'ın 72. dakikadaki golleriyle maçı 4-1 kazandı.
Liverpool da Mane'nin 17 ve 81. dakikada attığı gollerle Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla puanını 98'e çıkaran Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde art arda 2'nci, toplamda 6. kez şampiyon oldu.
Liverpool, 96 puanla Real Madrid'e (2009-10 sezonu) ait Avrupa'nın 5 büyük liginin tarihinde en fazla puan toplayan lig ikincisi rekorunu kırdı.
Liverpool'un Mane ile öne geçtiği golü izlemek için videoya tıklayınız...
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