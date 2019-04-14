Premier Lig'de Pazartesi mesaisi! Arsenal'in iddaa oranı...
İngiltere Premier Lig'de Pazartesi akşamı Watford, Vicarage Road'da Arsenal'i konuk edecek. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Tom Cleverley sakat, Gerard Deulofeu ve Jose Holebas'ın durumları maç saati netleşecek.
- İç sahada oynadıkları son 3 lig maçını kazandılar ve 10. sıraya kadar yükseldiler!
- Savunmadan Sokratis Papastathopoulos cezalı, Hector Bellerin ve Rob Holding ise sakat.
- Geçtiğimiz hafta arasında Napoli'ye karşı forma giymeyen Granit Xhaka'nın riske edilmesi beklenmiyor.
- Vicarage Road'da oynadıkları son 3 Watford maçının 2'sini kazandılar, tüm maçlarda 2.5 gol barajı aşıldı.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- İki takım arasında oynanan son 12 maçta 11 kez 2.5 gol barajı aşıldı. (2.5 ÜST)
- Watford'un ligdeki son 4 maçı karşılıklı gollerle ÜST oldu. (KG VAR)
- Arsenal ligdeki son 7 maçının 6'sında ilk yarıyı önde kapattı! (İY2)
MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?
Ev sahibi Watford, bu sezonun genelindeki başarılı performansını ödüllendirdi ve Wolves’ı yenerek kupada finale yükseldi. Ligde de 10. sıradalar. Bu sezonun önemli başarı hikayeleri arasında yer alacaklar.
Arsenal ise Everton deplasmanında hayal kırıklığı idi. Oyun olarak da iyi değillerdi. Ellerine geçen birkaç fırsatı da değerlendiremediler. Deplasman gerçekten fobi haline dönüştü. Yine bir zor deplasmana çıkıyorlar ve Man Utd’ın West Ham galibiyetiyle Arsenal’in üzerine çıkmış olduğunu da hatırlatalım. Bu maçı kazanamamaları durumunda ilk 4 yarışında Chelsea ve Man Utd’ın da gerisinde kalacaklar.
Napoli karşısında hafta içinde oynadıkları güzel oyun ve 2-0’lık galibiyetin bu deplasman öncesi bu kez önemli moral ve güven olacağını düşünüyorum. Artık kazanırlar yoksa Emery üzerindeki başarı değerlendirmesi başka noktalarda tartışılmaya başlar.
Skor tahminim 1-3, bu tercihin iddaa oranı ise 10,00!
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