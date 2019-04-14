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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.04.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Premier Lig'de Pazartesi mesaisi! Arsenal'in iddaa oranı...

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Premier Lig'de Pazartesi mesaisi! Arsenal'in iddaa oranı...

İngiltere Premier Lig'de Pazartesi akşamı Watford, Vicarage Road'da Arsenal'i konuk edecek. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...

WATFORD

- Tom Cleverley sakat, Gerard Deulofeu ve Jose Holebas'ın durumları maç saati netleşecek.

- İç sahada oynadıkları son 3 lig maçını kazandılar ve 10. sıraya kadar yükseldiler!

ARSENAL

- Savunmadan Sokratis Papastathopoulos cezalı, Hector Bellerin ve Rob Holding ise sakat.

- Geçtiğimiz hafta arasında Napoli'ye karşı forma giymeyen Granit Xhaka'nın riske edilmesi beklenmiyor.

- Vicarage Road'da oynadıkları son 3 Watford maçının 2'sini kazandılar, tüm maçlarda 2.5 gol barajı aşıldı.

Premier Ligde Pazartesi mesaisi Arsenalin iddaa oranı...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- İki takım arasında oynanan son 12 maçta 11 kez 2.5 gol barajı aşıldı. (2.5 ÜST)

- Watford'un ligdeki son 4 maçı karşılıklı gollerle ÜST oldu. (KG VAR)

- Arsenal ligdeki son 7 maçının 6'sında ilk yarıyı önde kapattı! (İY2)

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Ev sahibi Watford, bu sezonun genelindeki başarılı performansını ödüllendirdi ve Wolves’ı yenerek kupada finale yükseldi. Ligde de 10. sıradalar. Bu sezonun önemli başarı hikayeleri arasında yer alacaklar.

Arsenal ise Everton deplasmanında hayal kırıklığı idi. Oyun olarak da iyi değillerdi. Ellerine geçen birkaç fırsatı da değerlendiremediler. Deplasman gerçekten fobi haline dönüştü. Yine bir zor deplasmana çıkıyorlar ve Man Utd’ın West Ham galibiyetiyle Arsenal’in üzerine çıkmış olduğunu da hatırlatalım. Bu maçı kazanamamaları durumunda ilk 4 yarışında Chelsea ve Man Utd’ın da gerisinde kalacaklar.

Napoli karşısında hafta içinde oynadıkları güzel oyun ve 2-0’lık galibiyetin bu deplasman öncesi bu kez önemli moral ve güven olacağını düşünüyorum. Artık kazanırlar yoksa Emery üzerindeki başarı değerlendirmesi başka noktalarda tartışılmaya başlar.

Skor tahminim 1-3, bu tercihin iddaa oranı ise 10,00!

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