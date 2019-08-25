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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.08.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Premier Lig'de ırkçı saldırılar devam ediyor

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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba'dan sonra, 21 yaşındaki İngiliz oyuncu Marcus Rashford'a sosyal medyada ırkçı saldırılarda bulunuldu.

Manchester United'ın geçen hafta Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldığı maçta penaltı atışını değerlendiremeyen Paul Pogba'nın ardından, Crystal Palace'a 2-1 yenildikleri mücadelenin 70. dakikasında penaltı kaçıran Marcus Rashford da ırkçı saldırılara maruz kaldı.

Pogba ve Rashford'un yanı sıra, geçen hafta penaltı atışını değerlendiremeyen oyuncular Chelseali Tammy Abraham ve Reading'in futbolcusu Yakou Meite de maçtan sonra sosyal medyadan ırkçı saldırılara maruz kaldıklarını açıklamıştı.

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer maçtan sonra basın toplantısında ırkçı saldırılarla alakalı, "Geçen hafta da aynı konuyu konuştuk. Artık durmalıyız. Diyecek bir şey bulamıyorum. Irkçılığa karşı birçok kampanya düzenlendi fakat saldırganlar sahte kimliklerin arkasına saklanıyorlar. 2019 yılında hala bunları konuşuyor olmak delilik." ifadelerini kullandı.

Manchester ekibinin eski yıldızı ve İngiltere Kadın Milli Takımı'nı çalıştıran Phil Neville, son dönemdeki ırkçılık olaylarından dolayı futbolculara sosyal medyayı boykot çağrısında bulunmuştu.

Premier Ligde ırkçı saldırılar devam ediyor

Premier Ligde ırkçı saldırılar devam ediyor

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