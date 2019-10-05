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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.10.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Premier Lig'de haftanın maçı! Liverpool kazanır ve maç ÜST olursa...

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Premier Lig'de haftanın maçı! Liverpool kazanır ve maç ÜST olursa...

Premier Lig’de yoluna kayıpsız devam eden Liverpool, 8. hafta mücadelesinde Anfield Road’da Leicester City ile mücadele ederken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

LIVERPOOL - LEICESTER CITY

Hafta içinde Devler Ligi’nde Salzburg’u konuk eden Liverpool, 3 farklı öne geçtiği maçta rakibinin beraberliği yakalamasına engel olamasa da Salah’ın golüyle ilk puanlarını almayı başardı.

Premier Lig’de ise son olarak Sheffield United deplasmanına çıkan Liverpool, zaman zaman zorlansa da Wijnaldum’un tek golüyle kazanmasını bildi.

Geçen hafta konuk ettiği Newcastle United karşısında adeta şov yapan Leicester City, bu sezonki en farklı zaferini elde etti.

Elbette bu sonuçta konuk ekibin ilk yarının sonlarına doğru 10 kişi kalmasını da payı büyüktü.

Bu maçtaki rakibi ve Manchester City’nin arkasında yer alan konuk ekipte 5 gollü Jamie Vardy oldukça formda.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İki ekip arasında Premier Lig’de oynanan son 6 maçta da karşılıklı goller oldu.

- Leicester City‘nin Premier Lig’de oynadığı son 5 maçın 4’ü 2.5 ÜST bitti.

- İki ekip arasında oynanan son 6 lig maçının 5’inde ilk yarılarda en azından 2 gol atıldı.

Premier Ligde haftanın maçı Liverpool kazanır ve maç ÜST olursa...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih maçta 2.5 gol barajının geçilmesi yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %37’den fazlası 2.5 ÜST'e güveniyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise Liverpool galibiyeti. Bu maça kuponlarında yer veren üyelerin %32’sinden fazlası ev sahibi Liverpool’un maçı kazanacağını düşünüyor.

- %13’lük bir kesim ise ilk yarı beraberlik tercihine yönelmiş durumda. 

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI FAVORİDEN YANA! 

Premier Lig’de haftanın maçı!

Son derece müthiş ilerleyen Leicester, açmakta zorlanırlar diye düşünülen Newcastle’ı bile 5’ledi. Rakibinin 10 kişi kalmasının da rolü var ama her ne şekilde olursa olsun 5 gol muazzam. Ayrıca bu 5 golü atarken de ligin ilk haftalarının önemli yıldızı Maddison yoktu. Bu maçta da yine durumu belirsiz.

Liverpool şov ise sürüyor. Ligde 7’de 7, Şampiyonlar Ligi’nde de Salzburg önünde nefis maç sonunda 4-3’lük galibiyet. Elbette 3-0 öne geçtikten sonra 3-3’e gelmesi tartışılacaktır ama bu sene şampiyonluğa daha da fazla odaklanmış durumdalar. Matip’in durumu belirsiz, Alisson ve Shaqiri’nin sakatlıkları sürüyor. Geçen sezon şampiyonluğu etkileyen maçlardan biri yine burada 1-1 berabere kaldıkları Leicester maçıydı.

Leicester’in yeni, Liverpool’un eski menajeri Brendan Rodgers için duygusal bir ortam ve maç olacak. Liverpool kazanır ve gollü geçer. "MS1 + 2.5 ÜST" öneriyorum.

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Sezon öncesi iki takım arasında oynanan hazırlık maçını Liverpool kazanmıştı...

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