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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.11.2019 - 05:00, Son Güncelleme:

Premier Lig'de haftanın değil, yılın maçı! Oranlar çok yakın, iddaa'nın favorisi...

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Premier Lig'de haftanın değil, yılın maçı! Oranlar çok yakın, iddaa'nın favorisi...

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Liverpool, Anfield Road'da Manchester City'yi ağırlarken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY

Hafta arası Şampiyonlar Ligi'nde Genk'i 2-1'le geçip E Grubu'nun zirvesine yerleşen Liverpool'da; Joel Matip, Nathaniel Clyne ve Xherdan Shaqiri'nin eksikliği sürüyor.

Hafif sakatlıkları bulunan Jordan Henderson ve Virgil van Dijk'ın ise maç saatine kadar hazır olacakları belirtildi.

Jürgen Klopp; "Eğer City karşısında cesur olamazsanız, 1 puan bile alma şansınız olmaz. Maç gününde herkesin full konsantre bir şekilde hazır olması gerekiyor, saha dışında sosisli satan adamın bile..." açıklamalarını yaptı.

Manchester City'de ise Ederson üzüntüsü yaşanıyor...

Atalanta maçının ikinci yarısına çıkamayan Brezilyalı kalecinin, zirve yarışındaki bu önemli mücadeleyei kaçırağı açıklandı. David Silva'nın da yetişmesi beklenmiyor.

Ederson yerine kalede Claudio Bravo olacak ve Şilili kaleci hakkında Pep Guardiola; "Sahaya yansıtacağı oyundan şüphem yok..." dedi.

"Takımımın son düdüğe kadar Liverpool maçında savaşmasını istiyorum..." da diyen İspanyol teknik adam, şampiyonluk yarışının henüz sonuçlanmadığını ve önlerinde çok uzun bir sezon olduğunu da sözlerine ekledi.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Anfield Road'da oynanan son 16 Premier Lig maçında Manchester City galibiyeti bulunmuyor. (5 beraberlik)

Premier Ligde haftanın değil, yılın maçı Oranlar çok yakın, iddaanın favorisi...

- Liverpool'un son 28 Premier Lig maçında yenilgisi yok, son 20 lig maçının 19'unda sahadan 3 puanla ayrıldı ve son 50 lig maçında ise tek mağlubiyeti var! O mağlubiyet, Manchester City'ye karşı...

- Manchester City, Premier Lig'de oynadığı son 12 deplasman maçından 11 defa zaferle ayrıldı ve bu 12 maçta rakip filelere toplam 30 gol gönderdi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST"...

- Bu maça bahis yapan üyelerin %17'si karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyunlar ise KG VAR ve taraf bahisleri olarak dikkat çekiyor...

- Üyelerin yaklaşık %15'i karşılaşmada her iki takımın da gol bulacağını düşünürken, Liverpool galibiyeti ile Manchester galibiyeti de iddaa kuponlarında bolca yerini almış durumda.

MİSLİ.COM'UN PREMIER LİG UZMANI MURAT FEVZİ TANIRLI'NIN TERCİHİ...

Geçen sezon rekor puanla ligi 2. bitiren ve bu sezon artık Premier Lig’deki ilk şampiyonluğunu almak isteyen Liverpool için Genk ile hafta içinde oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçı iyi bir antrenman oldu.

Klopp, Villa deplasmanında geçen hafta Fabinho’yu da riske etmedi ve artık gözler bu maçta.

Man City ise için en önemli sorun sakatlar. Savunma kurgusunda Fernandinho stoper olarak yer alıyor ancak şimdi David Silva gibi bir beyin de oynamayacak.

Geçen sezon bu sahada iki takım arasında oynanan maça büyük hevesle gitmiştim ancak tamamen strateji maçına dönüşüp 0-0 sona ermişti. Mahrez’in kaçırdığı penaltı dışında maçta net pozisyon söylemek bile zordu. Toplam sadece 8 korner ve 4 sarı kart olmuştu.

Ligin 2.yarısında Man City’nin sahasındaki maç ise daha renkli ve gollü geçmişti (Skor 2-1, toplam 6 sarı kart -  3 korner).

Bu kez Anfield’da Klopp, geçen sezon buradaki Man City stratejisini de dikkate alarak oynatır diye düşünüyor ve daha keyifli maç bekliyorum.

İki dahi teknik adamı izlemek büyük zevk olacak. İlk tercihim ÜST. Güzel oran için 1 ve ÜST.

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Manchester City'nin Anfield Road'da attığı en güzel golleri hatırlayalım...

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