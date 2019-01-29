Premier Lig'de "hafta içi" mesaisi! iddaa'nın bankosu burada...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPremier Lig'de "hafta içi" mesaisi! iddaa'nın bankosu burada...
GeriFutbol Premier Lig'de "hafta içi" mesaisi! iddaa'nın bankosu burada...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
29.01.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Premier Lig'de "hafta içi" mesaisi! iddaa'nın bankosu burada...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Premier Lig'de "hafta içi" mesaisi! iddaa'nın bankosu burada...

İngiltere'de Premier Lig heyecanı hafta içine taşında! Arsenal, ManU, City sahada... Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'da öne çıkan tercihlere göz atalım...

Arsenal - Cardiff

- Arsenal'in savunmasında 2 eksik var! Sokratis ve Koscielny forma giyemeyecek.

- Yeni transferleri Emiliano Sala'nın uçağının kaybolması sonrası, Cardiff soyunma odasında morallerin iyice bozuk olduğunu tahmin etmek güç olmasa gerek...

- Emirates'te oynadığı son 5 lig maçını kazanan, iç sahada 11 maçtır kaybetmeyen (9 galibiyet - 2 beraberlik) Arsenal, maça ağır favori olarak çıkıyor.

En Çok Oynanan Bahis
  • 417Arsenal - Cardiff
    3
    2,5Üst
    1,30
    5143kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Manchester United - Burnley

- Kırmızı Şeytanlar'da Arsenal'le oynanan kupa maçında dinlendirilen David de Gea ilk 11'e geri dönüyor.

- Chris Smalling iyileşti, Marcos Rojo ve Marouane Fellaini'nin sakatlıkları sürüyor.

- Solskjaer yönetiminde çıktıkları ilk 6 maçı kazandılar. Pep Guardiola (Manchester City - 2016) ve Carlo Ancelotti (Chelsea - 2009) de daha önce bunu başarmıştı, bugün de kazanırsa ilk 7 maçını kazanan ilk menajer olacak!

En Çok Oynanan Bahis
  • 437Manchester Utd - Burnley
    3
    2,5Üst
    1,35
    5760kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Newcastle - Manchester City

- 3 Ocak 2019'da Liverpool'u yenip puan farkını 4'e indiren Manchester City, o tarihten sonra oynadığı 6 resmi maçı gol yemeden kazanmayı başardı! (6 maç - 28 gol)

- İlginç olan ise Liverpool'dan sonra oynadıkları iki lig maçında da rakiplerinden sonra sahaya çıkmış olmaları... Yani son iki fikstürde Liverpool farkı 7 yaptı, Manchester City 4'e düşürdü. Bugün kazanırlarsa farkı 1'e indirme şansları ellerine geçecek.

- Sol bek Benjamin Mendy maç saati netleşecek, Vincent Kompany ise kesin olarak yok.

En Çok Oynanan Bahis
  • 438Newcastle - Manchester City
    3
    2,5Üst
    1,30
    5392kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

İddaa Tahminleri - 29 Ocak 2019Nesine TV yorumcusu Berkuk Ünyay, 29 Ocak Salı iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Premier Lig'de "hafta içi" mesaisi! iddaa'nın bankosu burada...

70 yaşında iki Türkiye rekoru kırdı

Hikmet Karaman: "Malatya deplasmanında hedef 3 puan!"

Beşiktaş'ta savunma oturuyor