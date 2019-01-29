Premier Lig'de "hafta içi" mesaisi! iddaa'nın bankosu burada...
İngiltere'de Premier Lig heyecanı hafta içine taşında! Arsenal, ManU, City sahada... Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'da öne çıkan tercihlere göz atalım...
Arsenal - Cardiff
- Arsenal'in savunmasında 2 eksik var! Sokratis ve Koscielny forma giyemeyecek.
- Yeni transferleri Emiliano Sala'nın uçağının kaybolması sonrası, Cardiff soyunma odasında morallerin iyice bozuk olduğunu tahmin etmek güç olmasa gerek...
- Emirates'te oynadığı son 5 lig maçını kazanan, iç sahada 11 maçtır kaybetmeyen (9 galibiyet - 2 beraberlik) Arsenal, maça ağır favori olarak çıkıyor.
Manchester United - Burnley
- Kırmızı Şeytanlar'da Arsenal'le oynanan kupa maçında dinlendirilen David de Gea ilk 11'e geri dönüyor.
- Chris Smalling iyileşti, Marcos Rojo ve Marouane Fellaini'nin sakatlıkları sürüyor.
- Solskjaer yönetiminde çıktıkları ilk 6 maçı kazandılar. Pep Guardiola (Manchester City - 2016) ve Carlo Ancelotti (Chelsea - 2009) de daha önce bunu başarmıştı, bugün de kazanırsa ilk 7 maçını kazanan ilk menajer olacak!
Newcastle - Manchester City
- 3 Ocak 2019'da Liverpool'u yenip puan farkını 4'e indiren Manchester City, o tarihten sonra oynadığı 6 resmi maçı gol yemeden kazanmayı başardı! (6 maç - 28 gol)
- İlginç olan ise Liverpool'dan sonra oynadıkları iki lig maçında da rakiplerinden sonra sahaya çıkmış olmaları... Yani son iki fikstürde Liverpool farkı 7 yaptı, Manchester City 4'e düşürdü. Bugün kazanırlarsa farkı 1'e indirme şansları ellerine geçecek.
- Sol bek Benjamin Mendy maç saati netleşecek, Vincent Kompany ise kesin olarak yok.
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