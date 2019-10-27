Premier Lig'de gözler bu maçta! "Liverpool kazanır + 2.5 ÜST" olursa iddaa'da...
Tottenham, Anfield’da Liverpool’a konuk oluyor! Her zaman olduğu gibi hem Tek Maç, hem de Canlı Bahis zevkini, yüksek oranlarla ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız...
LIVERPOOL - TOTTENHAM
Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Genk deplasmanına çıkan Liverpool, ikinci yarıda farka giderek 4-1’le maçtan galip ayrılmıştı.
Premier Lig’de ise son maçında Manchester United deplasmanında, formsuz rakibi karşısında herkes çok rahat bir galibiyet beklerken beraberliği 85. dakikada zor kurtardılar.
Shaqiri ve Clyne’ın sakatlıkları devam ediyor, savunmada Matip’in oynamama ihtimali var.
Tottenham ise bu sezon inanılmaz bir düşüş içinde.
Ligde sadece 3 maç kazanabildiler, son olarak Brighton yenilgisinin ardından kendi sahalarında Watford ile berabere kaldılar.
Hafta arası Kızılyıldız karşısında 5-0 kazandıkları Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ise ilk kez bu kadar baskın bir oyun sergilediler.
Sessegnon ve Lloris sakatlığı süren isimler...
BU İSTATİSTİKLERE GÖZ ATMAKTA FAYDA VAR!
- Liverpool Anfield’da son 42 Premier Lig maçında henüz yenilmedi.
- Liverpool evinde ilk yarısını önde bitirdiği son 6 lig maçında kazandı.
- Liverpool’un iç sahadaki 4 lig maçı da 2,5 üstü sonuçlandı.
- Tottenham ligde bu sezon deplasman galibiyeti alamadı.
- Tottenham’ın ligde 4 deplasman maçında da 2,5 gol barajı aşıldı.
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Misli.com üyelerinin %64 gibi büyük bir kesimi bu maçta ev sahibi Liverpool’un galibiyetinden yana tercihini yaparken, %19 ile bu maçta en az 3 gol izleriz diyenler de var...
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Manchester United deplasmanında Liverpool’un 1-1 berabere kalmasıyla, haftaya girerken 2. sırada yer alan Manchester City ile fark 6’ya düşmüştü, dün City kazanıp arayı 3'e düşürdü. 10 Kasım’daki "Liverpool - Manchester City" maçına kadar onlar da kayıpsız gitme isteğinde.
Tottenham bu sezon son yıllardaki en kötü performansında. Ligde ve Avrupa’da çok kötü sonuçlar aldılar. Sadece geçtiğimiz hafta içinde Avrupa’da 5-0’lık Kızılyıldız galibiyeti moral oldu. Ancak bu galibiyet, hele hele Anfield için çok bir kriter değil. Hatta Liverpool'u deplasmanda 8 maçtır yenemiyorlar. Bu stattaki son lig galibiyetlerini Mayıs 2011'de almışlardı. Lloris dışında önemli eksik yok ama şampiyonluk için kenetlenen Liverpool karşısında umut vermiyorlar.
Ev sahibi kazanır ve ÜST olur. Skor tahminim: 4-1.
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Tottenham'ın Anfield'da attığı en güzel goller! Hatırlayalım...
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